Як дію баротерапія

Нашому тілу потрібен кисень, щоб правильно функціонувати. Баротерапія великою кількістю кисню і допомагає пошкодженим тканинам відновлюватися.

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Процедуру проводять у герметичній капсулі барокамері. У ній тиск повітря вдвічі-втричі перевищує норму. Це дозволяє легеням поглинати більше кисню та боротися з бактеріями, а також стимулює організм виробляти стовбурові клітини та речовини для відновлення пошкоджених тканин.

Що лікує баротерапія

Лікування киснем може допомогти у таких випадках:

важка анемія;

артеріальна газова емболія – коли бульбашки повітря потрапляють до артерії та блокують кровопостачання. Такий стан може спричинити ішемію органів;

абсцес чи травма головного мозку;

декомпресійна, або кесонна, хвороба (зустрічається при різкій зміні тиску, наприклад у аквалангістів);

раптова глухота чи втрата зору;

отруєння чадним газом;

опіки;

інфекція шкіри, кісток, що може призвести до відмирання тканин;

рани, що не гояться, наприклад діабетична стопа;

гангрена.

Для отримання результату потрібно кілька процедур, але її кількість залежить від ситуації. Наприклад, при отруєнні чадним газом може знадобитися 2-3 сеанси баротерапії, а щоб залікувати рану, яка не гоїться, – 40 і більше.

Поодинокі дослідження показали, що баротерапія також може бути ефективною при відновленні після спортивних травм. Метод продемонстрував хороші результати при лікуванні м'язових розривів, але для відновлення сухожильних сполук та зв'язок баротерапія показала не таку високу ефективність.