Мінно-вибухові та черепно-мозкові травми: у якому стані потерпілі внаслідок атаки по Чернігову
Ворог завдав трьох ракетних ударів по Чернігову сьогодні, 17 квітня. Оскільки ударів було завдано по густонаселеному мікрорайону міста, є багато жертв та поранених.
У якому вони стані – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу. Зокрема гендиректор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко в ефірі марафону повідомив, що лише до його лікарні доставили 9 постраждалих.
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"До нас доставили 9 постраждалих. Троє − у важкому стані, інші − стан середньої важкості. Найбільше постраждалих доставили у Чернігівську районну лікарню, бо вона розташована біля епіцентру удару", – зазначив гендиректор медзакладу.
Характери травм різні
За словами медика, у постраждалих мінно-вибухові, черепно-мозкові травми, травми грудної клітини, ураження судинної системи кінцівок.
Він додав, що наразі медзаклад забезпечений всім необхідним, у тому числі й препаратами крові. Але враховуючи кількість поранених, Андрій Жиденко звернувся до жителів Чернігова з проханням здати кров.
Крім того, у Чернігівську міську лікарню №2 доставили 5 поранених. Про це повідомив медичний директор закладу Валерія Якунін, повідомляє Суспільне.
"Двоє з них в тяжкому стані, вони в операційній. Троє — мають травми середнього ступеню тяжкості. Всім надається допомога", — сказав він.
Кількість жертв та поранених зросла
- За останніми даними МВС, станом на 11:50, у Чернігові унаслідок сьогоднішньої атаки росіян 11 загиблих і 22 травмованих. Є заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих.
- Ворог завдав трьох ракетних ударів по району неподалік від центру міста. Сталося пряме влучання у 8-поверхівку.
- Пошкоджено будівлі та автомобілі. У районі, де сталися "прильоти", вимкнули світло і газ для того, щоб уникнути більших руйнувань.