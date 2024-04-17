В каком они состоянии – рассказываем в материале 24 Канала. В частности гендиректор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко в эфире марафона сообщил, что только в его больницу доставили 9 пострадавших.
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"К нам доставили 9 пострадавших. Трое - в тяжелом состоянии, другие – состояние средней тяжести. Больше всего пострадавших доставили в Черниговскую районную больницу, потому что она расположена возле эпицентра удара", – отметил гендиректор медучреждения.
Характеры травм разные
По словам медика, у пострадавших минно-взрывные, черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражения сосудистой системы конечностей.
Он добавил, что сейчас медучреждение обеспечено всем необходимым, в том числе и препаратами крови. Но учитывая количество раненых, Андрей Жиденко обратился к жителям Чернигова с просьбой сдать кровь.
Кроме того, в Черниговскую городскую больницу №2 доставили 5 раненых. Об этом сообщил медицинский директор заведения Валерия Якунин, сообщает Общественное.
"Двое из них в тяжелом состоянии, они в операционной. Трое - имеют травмы средней степени тяжести. Всем оказывается помощь", – сказал он.
Количество жертв и раненых возросло
- По последним данным МВД, по состоянию на 11:50, в Чернигове в результате сегодняшней атаки россиян 11 погибших и 22 травмированных. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших.
- Враг нанес три ракетных удара по району недалеко от центра города. Произошло прямое попадание в 8-этажку.
- Повреждены здания и автомобили. В районе, где произошли "прилеты", выключили свет и газ для того, чтобы избежать больших разрушений.