У Бразилії зареєстрували найбільшу кількість смертей внаслідок COVID-19 в країні за добу. Від учора там померло 1349 людей.

У Бразилії другий день поспіль реєструють високу летальність серед пацієнтів з коронавірусом, повідомляє Bloomerg.

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Станом на 4 червня, в Бразилії зареєстрували 32 548 летальних випадків через COVID-19. Від початку пандемії хворобу виявили у 584 066 людей.

Нині Бразилія поступається лише США за виявленими випадками зараження, перебуваючи на другому місті за рівнем захворюваності у світі.

Експерти вважають, що кількість інфікованих та жертв хвороби в країні може бути значно більшою, адже Бразилія досі не тестує достатню кількість населення.