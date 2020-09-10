Колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан розповів, , що перехворів на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це Богдан сказав в ефірі програми засновника інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона.

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За словами Андрія Богдана, у нього знайшли антитіла на короавірусну інфекцію. Однак більше подробиць стосовно інфікування він не знає.

Я перехворів на COVID-19 і не знав. Я пішов, здав тест на антитіла – у мене є антитіла. Коли я перехворів, невідомо. Я не відчув. Чим молодший, тим менше шансів на симптоматику. Діти переносять без проблем практично,

– заявив колишній голова Офісу Президента.

До слова, за даними спікера парламенту Дмитра Разумкова, коронавірус у Верховній Раді підхопили 23 народних депутати. Також заразились семеро працівників апарату парламенту.



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Станом на 10 вересня в Україні виявили 145 612 інфікованих SARS-CoV-2. З них 65 877 вже одужали, але 3 023 – померли. Наразі від хвороби продовжують лікуватись 76 712 українців. Кількість госпіталізованих людей постійно зростає. За минулу добу кількість хворих збільшилася на 2582.