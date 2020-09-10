Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан рассказал,, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом Богдан сказал в эфире программы основателя интернет-издание "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

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По словам Андрея Богдана, у него нашли антитела на короавирусну инфекцию. Однако больше подробностей относительно инфицирования он не знает.

Я переболел COVID-19 и не знал. Я пошел, сдал тест на антитела – у меня есть антитела. Когда я переболел, неизвестно. Я не почувствовал. Чем моложе, тем меньше шансов на симптоматику. Дети переносят без проблем практически

– заявил бывший глава Офиса Президента.

К слову, по данным спикера парламента Дмитрия Разумкова, коронавирус в Верховной Раде подхватили 23 народных депутата. Также заразились семь работников аппарата парламента.

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По состоянию на 10 сентября в Украине выявили 145 612 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 65 877 уже выздоровели, а 3023 – умерли. Сейчас от болезни продолжают лечиться 76 712 украинцев. Количество госпитализированных людей постоянно растет. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 2582.