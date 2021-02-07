Афганістан 7 лютого отримав 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca. Україна також очікує її поставок.

Вакцину до Афганістану привезли з Індії. Щоправда, наразі її не застосовуватимуть, бо чекають дозвіл на екстрене використання від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Дозвіл мають видати наступного тижня. Поки вакцину зберігають в Кабулі.

Кого щеплюватимуть

Найперше планують вакцинувати медиків, співробітників служби безпеки, вчителів та чиновників.

Крім того, створять онлайн-систему, за допомогою якої медики будуть реєструватись на вакцинацію.

Афганістан невдовзі очікує на ще 200 тисяч доз вакцини з Китаю COVAX.

Коли вакцина прибуде до України

Раніше в Кабміні заявили, що Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин двох розробників – AstraZeneca і Novavax. Її привезуть також з Індії. Контракт підписали з Serum Institute, який і доставив препарат в Афганістан.

У лютому держава повинна отримати мільйон доз.

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Вакцини проти коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу