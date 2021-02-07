Афганистан уже получил вакцину от AstraZeneca, Украина пока ждет
Афганистан 7 февраля получил 500 тысяч доз вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Украина также ожидает поставок.
Источник:АА
Вакцину в Афганистан привезли из Индии. Правда, пока ее не будут применять, потому что ждут разрешение на экстренное использование от Всемирной организации здравоохранения.
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Разрешение должны выдать на следующей неделе. Пока вакцину хранят в Кабуле.
Кого будут прививать
- В первую очередь планируют вакцинировать медиков, сотрудников Службы безопасности, учителей и чиновников.
- Кроме того, создадут онлайн-систему, с помощью которой медики будут регистрироваться на вакцинацию.
- Афганистан вскоре ожидает еще 200 тысяч доз вакцины из Китая COVAX.
Когда вакцина прибудет в Украину
Ранее в Кабмине заявили, что Украина получит 12 миллионов доз вакцин двух разработчиков – AstraZeneca и Novavax. Ее привезут также из Индии. Контракт подписали с Serum Institute, который и доставил препарат в Афганистан.
В феврале государство должно получить миллион доз.
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Вакцины против коронавируса / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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