Афганистан 7 февраля получил 500 тысяч доз вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Украина также ожидает поставок.

Вакцину в Афганистан привезли из Индии. Правда, пока ее не будут применять, потому что ждут разрешение на экстренное использование от Всемирной организации здравоохранения.

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Разрешение должны выдать на следующей неделе. Пока вакцину хранят в Кабуле.

Кого будут прививать

В первую очередь планируют вакцинировать медиков, сотрудников Службы безопасности, учителей и чиновников.

Кроме того, создадут онлайн-систему, с помощью которой медики будут регистрироваться на вакцинацию.

Афганистан вскоре ожидает еще 200 тысяч доз вакцины из Китая COVAX.

Когда вакцина прибудет в Украину

Ранее в Кабмине заявили, что Украина получит 12 миллионов доз вакцин двух разработчиков – AstraZeneca и Novavax. Ее привезут также из Индии. Контракт подписали с Serum Institute, который и доставил препарат в Афганистан.

В феврале государство должно получить миллион доз.

Важно AstraZeneca: что известно о вакцине, которой будут прививать украинцев



Вакцины против коронавируса / источник: Минздрав / инфографика 24 канала