В Індії за минулу добу 83 883 людей інфікувалися SARS-CoV-2— це найбільший показник із початку пандемії у світі. Країна перебуває на третьому місці у світі за показником захворюваності на COVID-19.

Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса, який у режимі реального часу оновлює статистику щодо коронавірусу з усього світу.

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В Індії наразі фіксують найшвидше зростання хворих на COVID-19. Загалом від початку пандемії, захворіли 3 853 406 людей, із них понад 67 тисяч померли.

Індія стрімко наближається до Бразилії — там коронавірус виявили загалом у майже 4 мільйонів людей.

Із трьох країн із найбільшою кількістю випадків COVID-19 лише в Індії кількість нових випадків стрімко збільшується. Це викликає значне занепокоєння,

— зауважує вірусолог і керівник індійської благодійної організації India Alliance Шахід Джаміль.

До слова, попри зростання хворих, Індія не посилює, а послаблює карантин. Зокрема, в країні дозволили роботу метро і проведення спортивних, культурних, розважальних, релігійних і політичних заходів за участі до 100 людей.

Яка ситуація з COVID-19 у світі

У світі вже понад 26 мільйонів хворих на COVID-19. Натомість близько 18 мільйонів людей, у яких діагностували COVID-19, уже видужали.

Натомість 864 691 хворий помер від ускладнень, спричинених хворобою.

1% або 60 617 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.