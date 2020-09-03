В Индии за минувшие сутки 83 883 человека заразились SARS-CoV-2 — это самый большой показатель с начала пандемии в мире. Страна находится на третьем месте в мире по показателю заболеваемости COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который в режиме реального времени обновляет статистику по коронавирусу со всего мира.

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В Индии сейчас фиксируют самый быстрый рост больных COVID-19. Всего с начала пандемии, заболели 3 853 406 человек, из них более 67 тысяч умерли.

Индия стремительно приближается к Бразилии – там коронавирус обнаружили всего у почти 4 миллионов человек.

Из трех стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 только в Индии число новых случаев стремительно увеличивается. Это вызывает значительное беспокойство,

– говорит вирусолог и руководитель индийской благотворительной организации India Alliance Шахид Джамиль.

К слову, несмотря на рост больных, Индия не усиливает, а ослабляет карантин. В частности, в стране разрешили работу метро и проведение спортивных, культурных, развлекательных, религиозных и политических мероприятий с участием до 100 человек.

Какова ситуация с COVID-19 в мире

В мире уже более 26 миллионов больных COVID-19. Зато около 18 миллионов человек, в которых диагностировали COVID-19 уже выздоровели.

Зато 864 691 больной умер от осложнений, вызванных болезнью.

1% или 60 617 больных в мире находится в серьезном или критическом состоянии. Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.