До участі запрошуються випускники інтернатури 2025 року з одного з 20 державних вишів, підконтрольних МОЗ чи МОН. Важлива умова – працевлаштування у сільському або прифронтовому державному чи комунальному медзакладі, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.
Також на тему Як отримати компенсацію за заподіяну шкоду здоровʼю через війну: інструкція від МОЗ
Мета програми – мотивувати молодих лікарів працювати там, де їх найбільше потребують, – у громадах з обмеженим доступом до медичної допомоги,
– пояснили в Міністерстві.
Як отримати виплату: покрокова інструкція
- Знайти актуальну вакансію лікаря на Єдиному вебпорталі медичних вакансій.
- Переконатися, що:
в обраному закладі вакантні не менше ніж 25% лікарських посад;
з закладом можна укласти контракт мінімум на 3 роки.
- Підписати трудовий договір із закладом на 3 роки (якщо вже працюєте там – теж підходить, головне оновити договір).
- Отримати від закладу лист-підтвердження про відповідність усім вимогам.
Які документи готувати?
Не пізніше 10 жовтня потрібно надати:
- Заяву на ім’я ректора навчального закладу, де проходили інтернатуру.
- Лист із медзакладу про відповідність програмі.
- Копії диплому та сертифіката (якщо вони не є в електронній базі).
- Документ, що підтверджує працевлаштування (трудова книжка або витяг з Реєстру застрахованих осіб).
- Копію підписаного трудового договору.
- Документи можна надати особисто або надіслати на офіційну електронну адресу навчального закладу.
Як відбувається виплата та що буде, якщо змінити роботу?
Розглянувши документи, виш видає відповідний наказ – і кошти надходять на ваш рахунок до кінця року.
Важливо: якщо лікар вирішить достроково звільнитись за своєю ініціативою або за згодою сторін до завершення трирічного контракту, отриману суму потрібно буде повернути протягом 10 днів.
Є і винятки. Повернення грошей не вимагається, якщо:
- заклад ліквідований чи припинив діяльність за вашою спеціальністю;
- виникли форс-мажорні обставини;
- у лікаря чи близьких мобільність обмежена через інвалідність І або II групи;
- лікаря призвали до лав Збройних сил.
Ця програма – унікальний шанс для молодого лікаря отримати грошову підтримку та зробити свій внесок у здоров’я громад, що найбільше потребують медиків.
Мобілізація медиків в Україні
Джерело Міністерство оборони
Міністерство охорони здоров’я у співпраці з Міністерством оборони та обласними департаментами визначає конкретних спеціалістів, яких можуть "розбронювати", тобто зняти захист від мобілізації. До списку потрапили санітарні інструктори (серед яких медичні сестри й брати), фельдшери, а також офіцери запасу з підготовкою за спеціальностями "лікувальна справа (сімейний лікар)" та деякими іншими дефіцитними напрямками, яких пропонують залучати на військову службу за контрактом строком на один рік.
Головна причина таких дій – гостра нестача медиків у бойових підрозділах. МОЗ і Міноборони підкреслюють, що мова йде лише про ті категорії, яких зараз справді бракує на передовій. Відбір відбувається адресно, виключно на підставі аналізу реальної ситуації у військових частинах та цивільній медицині.
Медики, яких "розбронюють", отримають можливість підписати контракт на рік і посилити команди у тих військових частинах, де зараз особливо гостро потрібні їхня допомога та експертиза.