До участі запрошуються випускники інтернатури 2025 року з одного з 20 державних вишів, підконтрольних МОЗ чи МОН. Важлива умова – працевлаштування у сільському або прифронтовому державному чи комунальному медзакладі, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.

Також на тему Як отримати компенсацію за заподіяну шкоду здоровʼю через війну: інструкція від МОЗ

Мета програми – мотивувати молодих лікарів працювати там, де їх найбільше потребують, – у громадах з обмеженим доступом до медичної допомоги,
– пояснили в Міністерстві.

Як отримати виплату: покрокова інструкція

  1. Знайти актуальну вакансію лікаря на Єдиному вебпорталі медичних вакансій.
  2. Переконатися, що:
    в обраному закладі вакантні не менше ніж 25% лікарських посад;
    з закладом можна укласти контракт мінімум на 3 роки.
  3. Підписати трудовий договір із закладом на 3 роки (якщо вже працюєте там – теж підходить, головне оновити договір).
  4. Отримати від закладу лист-підтвердження про відповідність усім вимогам.

Які документи готувати?

Не пізніше 10 жовтня потрібно надати:

  • Заяву на ім’я ректора навчального закладу, де проходили інтернатуру.
  • Лист із медзакладу про відповідність програмі.
  • Копії диплому та сертифіката (якщо вони не є в електронній базі).
  • Документ, що підтверджує працевлаштування (трудова книжка або витяг з Реєстру застрахованих осіб).
  • Копію підписаного трудового договору.
  • Документи можна надати особисто або надіслати на офіційну електронну адресу навчального закладу.

Як відбувається виплата та що буде, якщо змінити роботу?

Розглянувши документи, виш видає відповідний наказ – і кошти надходять на ваш рахунок до кінця року.

Важливо: якщо лікар вирішить достроково звільнитись за своєю ініціативою або за згодою сторін до завершення трирічного контракту, отриману суму потрібно буде повернути протягом 10 днів.

Є і винятки. Повернення грошей не вимагається, якщо:

  • заклад ліквідований чи припинив діяльність за вашою спеціальністю;
  • виникли форс-мажорні обставини;
  • у лікаря чи близьких мобільність обмежена через інвалідність І або II групи;
  • лікаря призвали до лав Збройних сил.

Ця програма – унікальний шанс для молодого лікаря отримати грошову підтримку та зробити свій внесок у здоров’я громад, що найбільше потребують медиків.

Мобілізація медиків в Україні

Джерело Міністерство оборони

Міністерство охорони здоров’я у співпраці з Міністерством оборони та обласними департаментами визначає конкретних спеціалістів, яких можуть "розбронювати", тобто зняти захист від мобілізації. До списку потрапили санітарні інструктори (серед яких медичні сестри й брати), фельдшери, а також офіцери запасу з підготовкою за спеціальностями "лікувальна справа (сімейний лікар)" та деякими іншими дефіцитними напрямками, яких пропонують залучати на військову службу за контрактом строком на один рік.

Головна причина таких дій – гостра нестача медиків у бойових підрозділах. МОЗ і Міноборони підкреслюють, що мова йде лише про ті категорії, яких зараз справді бракує на передовій. Відбір відбувається адресно, виключно на підставі аналізу реальної ситуації у військових частинах та цивільній медицині.

Медики, яких "розбронюють", отримають можливість підписати контракт на рік і посилити команди у тих військових частинах, де зараз особливо гостро потрібні їхня допомога та експертиза.