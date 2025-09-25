До участі запрошуються випускники інтернатури 2025 року з одного з 20 державних вишів, підконтрольних МОЗ чи МОН. Важлива умова – працевлаштування у сільському або прифронтовому державному чи комунальному медзакладі, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.

Мета програми – мотивувати молодих лікарів працювати там, де їх найбільше потребують, – у громадах з обмеженим доступом до медичної допомоги,

– пояснили в Міністерстві.

Як отримати виплату: покрокова інструкція

Знайти актуальну вакансію лікаря на Єдиному вебпорталі медичних вакансій. Переконатися, що:

в обраному закладі вакантні не менше ніж 25% лікарських посад;

з закладом можна укласти контракт мінімум на 3 роки. Підписати трудовий договір із закладом на 3 роки (якщо вже працюєте там – теж підходить, головне оновити договір). Отримати від закладу лист-підтвердження про відповідність усім вимогам.

Які документи готувати?

Не пізніше 10 жовтня потрібно надати:

Заяву на ім’я ректора навчального закладу, де проходили інтернатуру.

Лист із медзакладу про відповідність програмі.

Копії диплому та сертифіката (якщо вони не є в електронній базі).

Документ, що підтверджує працевлаштування (трудова книжка або витяг з Реєстру застрахованих осіб).

Копію підписаного трудового договору.

Документи можна надати особисто або надіслати на офіційну електронну адресу навчального закладу.

Як відбувається виплата та що буде, якщо змінити роботу?

Розглянувши документи, виш видає відповідний наказ – і кошти надходять на ваш рахунок до кінця року.

Важливо: якщо лікар вирішить достроково звільнитись за своєю ініціативою або за згодою сторін до завершення трирічного контракту, отриману суму потрібно буде повернути протягом 10 днів.

Є і винятки. Повернення грошей не вимагається, якщо:

заклад ліквідований чи припинив діяльність за вашою спеціальністю;

виникли форс-мажорні обставини;

у лікаря чи близьких мобільність обмежена через інвалідність І або II групи;

лікаря призвали до лав Збройних сил.

Ця програма – унікальний шанс для молодого лікаря отримати грошову підтримку та зробити свій внесок у здоров’я громад, що найбільше потребують медиків.

Мобілізація медиків в Україні

Джерело Міністерство оборони

Міністерство охорони здоров’я у співпраці з Міністерством оборони та обласними департаментами визначає конкретних спеціалістів, яких можуть "розбронювати", тобто зняти захист від мобілізації. До списку потрапили санітарні інструктори (серед яких медичні сестри й брати), фельдшери, а також офіцери запасу з підготовкою за спеціальностями "лікувальна справа (сімейний лікар)" та деякими іншими дефіцитними напрямками, яких пропонують залучати на військову службу за контрактом строком на один рік.

Головна причина таких дій – гостра нестача медиків у бойових підрозділах. МОЗ і Міноборони підкреслюють, що мова йде лише про ті категорії, яких зараз справді бракує на передовій. Відбір відбувається адресно, виключно на підставі аналізу реальної ситуації у військових частинах та цивільній медицині.

Медики, яких "розбронюють", отримають можливість підписати контракт на рік і посилити команди у тих військових частинах, де зараз особливо гостро потрібні їхня допомога та експертиза.