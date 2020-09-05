Від учора на коронавірусну хворобу захворіли близько 3 тисяч українців. Натомість видужали – 1 036 пацієнтів, разом з тим, померли від ускладнень 50 хворих з діагнозом COVID-19.

Такі дані станом на 5 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.

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Найбільше нових хворих виявили у Харківській області (+380) та Києві (+315).

Загалом від початку пандемії в Україні SARSC-CoV-2 виявили у 133 787 людей, з них 61 649 одужали, померли від ускладнень коронавірусної хвороби чи супутніх недуг – 2 811 хворих.

Коронавірус в Україні: статистика по областях

Львівська область – 15 507 (+195);

Київ – 14 792 (+315);

Чернівецька область – 10 958 (+172);

Харківська область – 10 692 (+380);

Івано-Франківська область – 10 011 (+166) ;

Рівненська область – 9 634 (+99);

Одеська область – 8 260 (+222);

Закарпатська область – 7 988 (+100);

Тернопільська область – 7 067 (+226);

Київська область – 6 105 (+88);

Волинська область – 5 791 (+68);

Вінницька область – 4 324 (+55);

Житомирська область – 3 622 (+72);

Хмельницька область – 2 979 (+131);

Дніпропетровська область – 2 625 (+55);

Чернігівська область – 2 230 (+80);

Черкаська область – 1 849 (+93);

Запорізька область – 1 848 (+80);

Сумська область – 1 769 (+89);

Донецька область – 1 591 (+15);

Миколаївська область – 1 504 (+58);

Полтавська область – 916 (+30);

Кіровоградська область – 846 (+5) ;

Херсонська область – 464 (+20);

Луганська область – 415 (+22).

Увага: Дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя відсутні.