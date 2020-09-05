Со вчерашнего дня коронавирусной болезнью заболели около 3 тысяч украинцев. Зато выздоровели – 1 036 пациентов, вместе с тем, умерли от осложнений 50 больных с диагнозом COVID-19.

Такие данные по состоянию на 5 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины, пишет 24 канал.

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Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области (+380) и Киеве (+315).

Всего с начала пандемии в Украине SARSC-CoV-2 обнаружили у 133 787 человек, из них 61 649 выздоровели, умерли от осложнений коронавирусной болезни или сопутствующих недугов – 2 811 больных.

Коронавирус в Украине: статистика по областям

Львовская область – 15 507 (+195);

Киев – 14 792 (+315);

Черновицкая область – 10 958 (+172);

Харьковская область – 10 692 (+380);

Ивано-Франковская область – 10 011 (+166) ;

Ровенская область – 9 634 (+99);

Одесская область – 8 260 (+222);

Закарпатская область – 7 988 (+100);

Тернопольская область – 7 067 (+226);

Киевская область – 6 105 (+88);

Волынская область – 5 791 (+68);

Винницкая область – 4 324 (+55);

Житомирская область – 3 622 (+72);

Хмельницкая область – 2 979 (+131);

Днепропетровская область – 2 625 (+55);

Черниговская область – 2 230 (+80);

Черкасская область – 1 849 (+93);

Запорожская область – 1 848 (+80);

Сумская область – 1 769 (+89);

Донецкая область – 1 591 (+15);

Николаевская область – 1 504 (+58);

Полтавская область – 916 (+30);

Кировоградская область – 846 (+5) ;

Херсонская область – 464 (+20);

Луганская область – 415 (+22).

Внимание: данные с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя отсутствуют.