2 836 человек заболели за сутки COVID-19 в Украине
Со вчерашнего дня коронавирусной болезнью заболели около 3 тысяч украинцев. Зато выздоровели – 1 036 пациентов, вместе с тем, умерли от осложнений 50 больных с диагнозом COVID-19.
Такие данные по состоянию на 5 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины, пишет 24 канал.
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Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области (+380) и Киеве (+315).
Всего с начала пандемии в Украине SARSC-CoV-2 обнаружили у 133 787 человек, из них 61 649 выздоровели, умерли от осложнений коронавирусной болезни или сопутствующих недугов – 2 811 больных.
Коронавирус в Украине: статистика по областям
- Львовская область – 15 507 (+195);
- Киев – 14 792 (+315);
- Черновицкая область – 10 958 (+172);
- Харьковская область – 10 692 (+380);
- Ивано-Франковская область – 10 011 (+166) ;
- Ровенская область – 9 634 (+99);
- Одесская область – 8 260 (+222);
- Закарпатская область – 7 988 (+100);
- Тернопольская область – 7 067 (+226);
- Киевская область – 6 105 (+88);
- Волынская область – 5 791 (+68);
- Винницкая область – 4 324 (+55);
- Житомирская область – 3 622 (+72);
- Хмельницкая область – 2 979 (+131);
- Днепропетровская область – 2 625 (+55);
- Черниговская область – 2 230 (+80);
- Черкасская область – 1 849 (+93);
- Запорожская область – 1 848 (+80);
- Сумская область – 1 769 (+89);
- Донецкая область – 1 591 (+15);
- Николаевская область – 1 504 (+58);
- Полтавская область – 916 (+30);
- Кировоградская область – 846 (+5) ;
- Херсонская область – 464 (+20);
- Луганская область – 415 (+22).
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