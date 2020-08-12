1 433 нових інфікованих: кількість хворих в Україні наблизилась до 85 тисяч
Від учора коронавірусну хворобу діагностували у 1 433 мешканців України. Натомість видужали 752 інфікованих, на жаль, – 19 померли від ускладнень спричинених хворобою.
Дані опублікували на сайті моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє 24 канал.
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Поширення коронавірусу в областях
- Львівська область –11 308 (+166);
- Київ – 9 869 (+182);
- Рівненська область – 7 114 (+96);
- Чернівецька область – 6 980 (+113);
- Закарпатська область – 5946 (+71);
- Івано-Франківська область – 6 039 (+128);
- Волинська область – 4 423 (+48);
- Київська область – 4 307 (+68) ;
- Харківська область – 5 169 (+139);
- Одеська область – 4 458 (+94);
- Тернопільська область – 3 413 (+38);
- Вінницька область – 3 043 (+41);
- Житомирська область – 2 215 (+37);
- Дніпропетровська область – 1 602 (+31);
- Хмельницька область – 1 413 (+37);
- Черкаська область – 1 049 (+10);
- Донецька область – 1 011 (+29);
- Чернігівська область – 1 080 (+42);
- Запорізька область – 971 (+12);
- Кіровоградська область – 728 (+3);
- Миколаївська область – 744 (+15);
- Сумська область – 716 (+14);
- Полтавська область – 514 (+11);
- Херсонська область – 276 (+5);
- Луганська область – 160 (+3).
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