1 433 новых инфицированных: количество больных в Украине приблизилось к 85 тысячам
Со вчерашнего дня коронавирусную болезнь диагностировали у 1 433 жителей Украины. Зато выздоровели 752 инфицированных, к сожалению, – 19 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Данные опубликовали на сайте мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает 24 канал.
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Распространение коронавируса в областях
- Львовская область -11308 (+166)
- Киев – 9869 (+182)
- Ровненская область – 7114 (+96)
- Черновицкая область – 6980 (+113)
- Закарпатская область – 5946 (+71)
- Ивано-Франковская область – 6039 (+128)
- Волынская область – 4423 (+48)
- Киевская область – 4307 (+68)
- Харьковская область – 5169 (+139)
- Одесская область – 4458 (+94)
- Тернопольская область – 3413 (+38);
- Винницкая область – 3043 (+41)
- Житомирская область – 2215 (+37)
- Днепропетровская область – 1602 (+31)
- Хмельницкая область – 1413 (+37)
- Черкасская область – 1049 (+10);
- Донецкая область – 1011 (+29)
- Черниговская область – 1080 (+42)
- Запорожская область – 971 (+12)
- Кировоградская область – 728 (+3)
- Николаевская область – 744 (+15);
- Сумская область – 716 (+14)
- Полтавская область – 514 (+11);
- Херсонская область – 276 (+5);
- Луганская область – 160 (+3).
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