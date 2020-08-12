Сколько человек заболели коронавирусом / pixabay.com

Со вчерашнего дня коронавирусную болезнь диагностировали у 1 433 жителей Украины. Зато выздоровели 752 инфицированных, к сожалению, – 19 умерли от осложнений, вызванных болезнью.