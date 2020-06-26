Ультрафіолетове випромінювання спеціальних ламп ефективно знищує коронавірус SARS-CoV-2 за 25 секунд.

Це підтвердили дослідження, проведені Національною лабораторією інфекційних захворювань (NIEDL) Бостонського університету спільно з компанією Signify – одним з лідерів в області освітлення.

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Група дослідників провела експеримент: вони обробляли забруднені вірусом матеріал різними дозами ультрафіолетового випромінювання ламп Signify й оцінювали, як швидко проходив процес інактивації вірусу.

При дозуванні 5 мДж / см² поширення вірусу SARS-CoV-2 знизилося на 99 відсотків за шість секунд. При впливі в 22 мДж / см² вірус знищується практично повністю за 25 секунд.

Ми дуже раді цим висновкам і сподіваємось, що це прискорить розробку продуктів, які можуть допомогти обмежити поширення COVID-19,

– зазначили науковці.

Signify є лідером у джерелах ультрафіолетового випромінювання і вже понад 35 років займає передові позиції ультрафіолетових технологій.

Чи означає це, що сонце теж знищить вірус?

Велика частина ультрафіолетових променів сонця належати до підтипу UVA, саме вони викликають засмагу у людини. Раніше наука довела, що цей підтип не є небезпечним для вірусів.

З іншого боку, ультрафіолетовий спектр UVC сильно впливає на різний генетичний матеріал і вірусні клітини, тому УФ-лампи часто використовують для стерилізації. Але саме цієї частини спектру в сонячних променях і немає.