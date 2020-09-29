За статистикою 98% людей періодично відчувають стан, який називається "синдром нав'язливої мелодії". Однак, що саме відбувається з нашим мозком під час "застрягання" мелодії досі було загадкою.

І жінки, і чоловіки однаково часто відчувають це явище, але синдром нав'язливих мелодій має тенденцію тривати довше у жінок. Крім того, він дратує їх сильніше, ніж чоловіків, пише webmd.

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На пісні з текстами доводиться 73,7% "застряглих мелодій", тоді як інструментальна музика викликає лише 7,7% всіх випадків.

Як позбутися нав'язливої мелодії

Вчені навіть знайшли спосіб боротися з цим синдромом: для того, щоб позбутися нав'язливої ​​мелодії, необхідно "перемкнути" мозок на будь-яку важку задачу для робочої пам'яті – кросворд, логічну вправу або щось подібне.

Чому виникає синдром нав'язливої мелодії

Коли людина чує музику, низькі та високі частоти обробляють різні області мозку, "зводячи" їх в єдину гармонійну картину. Ефекти впливу музики на мозок легко зафіксувати під час звучання мелодії, але як це зробити, коли музика програється тільки в голові?

Дослідники використовували метод електрокортикографії – фіксування мозкової активності за допомогою електродів, накладених на кору головного мозку. Цей метод дозволяє фіксувати активність нейронів в різних областях мозку набагато точніше.

Виявилося, що, сприйняття музики та "програвання" уявних мелодій активують одні й ті ж ділянки мозку, що відповідають за обробку низьких і високих частот.

Отримані дані відкрили вченим перспективу для нового підходу до дослідження афазії – стану, при якому людина чує і прекрасно розуміє мову, але не може говорити або відтворити почуте.