Сьогоднішні реалії змінюють життя. Так і в школах з 1 вересня через коронавірус будуть нововведення. Попри це не варто забувати, що для організму дитини необхідне якісне та адекватне харчування.

Починається новий навчальний рік з новими правилами та вимогами через пандемію коронавірусу. Цьогоріч для школярів буде неабияке випробування, адже потрібно дотримуватись певних обмежень, а у викладачів і батьків з’являється нова відповідальність. Про те, як будуть харчуватись діти та які продукти давати дитині до школи – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Як будуть харчуватись діти під час карантину

Соціальна дистанція не тільки в класах, а й в їдальнях школи. Між столами має обов'язково бути не менш ніж 1,5 метра, а за одним столом мають сидіти не більше ніж 4 учні.

Працівники їдальні повинні працювати в захисних масках і одноразових рукавичках.

Працівники їдальні, які контактують зі школярами та вчителями, мають використовувати захисні окуляри або щитки.

Адміністрація школи має скласти розклад харчування для різних класів, аби не було скупчення у приміщенні.



Правила роботи освітніх закладів / Інфографіка 24 каналу

Які продукти необхідні для дити

Сніданок має бути обов'язковим

Бутерброд і чай не підходять для сніданку, адже він має давати ситість мінімум на 2,5 – 3 години.

Тому потрібно підібрати правильний сніданок, який дасть енергію на цілий день.



Правильний сніданок – запорука вдалого дня / Фото: skachatkartinki.net

Перекус для школи

Через пандемію у школад будуть нововведення та адміністрація шкільних закладів має скласти розклад харчування. Тому батьки зможуть розрахувати кількість перекусів для дитини. А також зробити перекус збалансованим.

Для перекусів добре підійде ланчбокс. Можна в нього покласти нарізані овочі, фрукти, корисний хліб з сиром або запеченим м'ясом, можна все це загорнути в лаваш. І тут необхідно обов'язково враховувати вподобання дитини. Якщо робити перекус на "свій смак", то є велика верогідність, що незаймана їжа повернеться додому.

Перед тим, як давати перекус до школи, уточніть всі правила з класним креівником – імовірно, через пандемію будуть певні уточнення.

Вода із собою – обов'язково

У школах є питні фонтани, але через пандемію, вони будуть вимкнені. Тому дитині обов'язково потрібно давати з собою воду.

Воду можна замінити на не солодкий компот, трав'яний чай або напій за смаком. Зводьте до мінімуму або виключайте напої з додаванням цукру.



Вода – важливий елемент для нормального функціонування дитини в школі / Фото: maharishi.co.uk

Нестача води приводить до більшої стомлюваності, труднощам у засвоєнні матеріалу, до поганої успішності.

Фрукти та овочі для дітей

Також особливо важливо вживати фрукти та овочів в підлітковому віці. Це позитивно впливає на здоров'я школяра, дає можливість підвищити прийом основних мікроелементів, включаючи залізо, кальцій та вітаміни C, B і D та клітковини. Рекомендовано вживати п'ять порцій (більше 400 грам) фруктів і овочів на день. Хоча дуже часто підлітки вживають набагато менше.

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Важливі правила

Пам'ятайте, що харчування дітей повинно бути повноцінним і покривати всі енергетичні витрати організму. І ще потрібно враховувати, що діти ростуть, а на це теж потрібна енергія. Тому обовязково 4 повноцінних прийому їжі і один перекус.

Харчування має бути також регулярним. Якщо між прийомами їжі проходить багато часу це відображається на стані системи травлення: сприяє розвитку гастриту, коліту, дискінезії жовчовивідних шляхів. Адже ми розуміємо, що це основна система організму, яка відповідає за засвоєння всього корисного.

А діти, які погано їдять у школі, потім багато їжі з'їдають у другій половині дня чи ближче до вечора, мають ризики набрати зайву вагу. Це діє на роботу ендокринної системи, призводить до ускладнень – ожиріння, діабету.



Ожиріння призводить до купи непотрібних проблем / Фото: pinterest

На харчові звички дітей впливають ще інші чинники: можливості широкого доступу до цифрового світу (комп'ютерні ігри, інтернет, соціальні мережі), також вплив на звички мають однолітки.