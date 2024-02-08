В яких областях найбільше хворих на грип та коронавірус

Три області України – Житомирська, Хмельницька та Чернівецька – мають найвищий рівень захворюваності на респіраторні інфекції, включаючи грип та COVID-19.

Цю інформацію надала Ліна Толстова, епідеміолог відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я МОЗ, під час свого виступу в телемарафоні "Єдині новини", передає 24 Канал.

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Яка ситуація з коронавірусом та грипом в Україні

Вона вказала, що хоча в Україні наразі не спостерігається епідемії, зростає кількість хворих, особливо серед дітей та дорослих.

Області, такі як Вінницька, Львівська, Чернігівська, Рівненська та Тернопільська, мають середній рівень захворюваності. В цих регіонах застосовуються локальні заходи для контролю ситуації.

Як не захворіти

Симптоми грипу та COVID-19 трохи відрізняються. Для грипу характерне різке підвищення температури та загальні респіраторні симптоми. Саме різким початком хвороби грип відрізняється від ковіду. Інші ознаки спільні – кашель, нежить. Тільки під час лабораторного дослідження можна точно визначити захворювання,

– наголосила Толстова.

Вона також зауважила, що імунітет після вакцинації розвивається протягом двох тижнів, тому щеплення можна проводити впродовж всього епідеміологічного сезону.

За її словами, впродовж двох тижнів після вакцинації потрібно звернути особливу увагу на своє здоров'я: потрібно носити маску, уникати місць з великим скупченням людей та дотримуватися базових правил гігієни, таких як миття рук.

Крім того, в Україні виявили випадки зараження новим субваріантом штаму коронавірусу Омікрону – "Дженні". Цей варіант вірусу генетично близький до одного з різновидів Омікрону – Піроле. Досліджень нового штаму поки що недостатньо, але, скоріш за все, він не викликає незвичайні симптоми або важчі форми захворювання.