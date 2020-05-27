Експерти створили одну з найдетальніших тривимірних моделей внутрішніх та зовнішніх частинок вірусу SARS-CoV-2.

Експерти створили складну наукову головоломку з усіх відомих деталей збудника коронавірусу SARS-CoV-2, повідомляє UKRI, Coronavirus: the science explained.

До теми Створили найточнішу 3D-модель збудника коронавірусу SARS-CoV-2: деталізоване відео

Попри те, що ці тривимірні графіки не містять жодної нової інформації про SARS-CoV-2 – це одні з перших на стільки детальних 3D-моделей про вірусні частинки.

Не менш важливим є те, що вони доступні для вільного перегляду та завантаження для кожного, хто бажає детальніше вивчити або візуалізувати інфекційний збудник COVID-19.

Натисніть на зображення та самостійно досліджуєте найменші частинки збудника коронавірусу:

Нині розробники працюють над іншими науковими інтерактивними ресурсами про коронавірус, зокрема розмальовками та додатком для віртуальної реальності.

Я думаю, що перетворення наукових образів на щось тривимірне відкриває цілий новий світ взаємодії, дослідження та розуміння. Вірус можна краще зрозуміти, перетворивши його в щось відчутне і взаємодійне,

– сказала ілюстраторка Аннабель Слейтер.

Розробниця висловила сподівання, що ці моделі вірусної частинки SARS-CoV-2 допоможуть людям краще побачити невидиме.

Як виглядає SARS-CoV-2 зсередини: інтерактивна тривимірна графіка