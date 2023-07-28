І навіть якщо вони дуже схожі з партнером, або близькі за духом з іншою людиною, все ж таки ви не ідентичні. І ці відмінності, ця індивідуальність кожного з нас і є підґрунтям для виникнення протиріч, різниці у поглядах, різниці думок та рішень, про це 24 Каналу розповіла Юлія Чала, психолог, експертка жіночої освітньої платформи Woman Insight.

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Чому виникають конфлікти

Юлія Чала “Щоб конструктивно вирішити конфлікт, потрібно визначити причину протиріч. Найчастіше у сімейних відносинах конфлікти виникають коли учасники суперечки не можуть задовольнити свої потреби. При цьому, безпосередньо про свої інтереси та потреби ніхто не говорить, а виникає емоційна суперечка із взаємними обвинуваченнями, претензіями. Це можна описати як боротьба – хто кого переконає, хто кого більше звинуватить, хто кому доведе його неправоту”.

Під час такої взаємодії учасники перебувають під владою своїх почуттів, спрацьовують накопичені образи та претензії. Це блокує основний механізм необхідний для вирішення конфлікту – партнери не слухають і не чують один одного.

Не слухають так, щоб зрозуміти причину незадоволеності партнера, не слухають так, щоб зрозуміти його потреби. А слухають, щоб відповісти, відбитися, зробити більш боляче і у своїй незадоволеності звинуватити іншого.

Тому розмова і не виходить, і виникають конфлікти через дрібниці. І при цьому причини так і залишаються незрозумілими, відповідно і рішення ніякі не приймаються, а якщо щось вирішують – це не завжди працює. Однією з ключових причин виникнення конфліктних ситуацій між близькими – відсутність зрозумілих прохань.

Як зробити конфлікти рідкісними, але корисними

Юлія Чала “Коли людина відчуває незадоволення, щоб кудись направити свої емоції, включається звичка скаржитися, говорити про те, що не так, що не влаштовує. Висловлюється безліч докорів, при цьому не говориться прямо чого насправді не вистачає, яка потреба не задоволена. Виходить так, що говорити про невдоволення простіше і звичніше, ніж конкретно сказати своє прохання”.

Усвідомлення своїх потреб вимагає зусиль – зупинитися, замислитися, прислухатися до себе, визначити те, чого хочеться. А потім вміти пояснити своє прохання партнеру. Потрібно доносити не те що не хочеться, а саме підкреслювати те, що хочеться, максимально просто, прямо і конкретно (не абстрактно, а цілком конкретно).

Інструмент "озвучування прямих прохань" наголошує на понятті "прохання". Прохання, на відміну від вимоги, не передбачає обов'язковість виконання, а залишає можливість відмови. Такий принцип зводить до мінімуму виникнення гострого протиріччя, тобто виникнення конфлікту. І водночас формує глибокий зв'язок партнерів, взаєморозуміння та включає внутрішнє бажання щирого піклування.

Юлія Чала “ Спілкування – це основний інструмент вирішення конфліктів у парі. Важливо пам'ятати, що ефективна комунікація це не лише говорити, а й слухати – спрямовувати фокус уваги на іншого та намагатися його зрозуміти. А висловлюючи свою позицію – стежте за формою вираження своїх думок ”.

Чітке визначення причини конфлікту та утримання однієї теми (без перескакувань та притягування всіх можливих образ) допоможе знайти найбільш правильне спільне рішення. І які б не виникали емоції під час сімейних конфліктів, нагадуйте собі, що перед вами не ворог, а союзник!