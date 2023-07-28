И даже если они очень схожи с партнером или близки по духу с другим человеком, все же вы не идентичны. И эти отличия, эта индивидуальность каждого из нас и есть основа для возникновения противоречий, разницы во взглядах, разницы мнений и решений, об этом 24 Канала рассказала Юлия Чала, психолог, эксперт женской образовательной платформы Woman Insight.

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Почему возникают конфликты

Юлия Чала “Чтобы конструктивно разрешить конфликт, нужно определить причину противоречий. Чаще всего в семейных отношениях конфликты возникают, когда участники спора не могут удовлетворить свои потребности. При этом непосредственно о своих интересах и потребностях никто не говорит, а возникает эмоциональный спор со взаимными обвинениями, претензиями. Это можно описать как борьба – кто кого убедит, кто кого больше обвинит, кто кому докажет его неправоту”.

При таком содействии участники находятся под властью собственных эмоций, срабатывают скопленные виды и претензии. Это блокирует основной механизм, необходимый для разрешения конфликта – партнеры не слушают и не слышат друг друга.

Не слушают, чтобы понять причину неудовлетворенности партнера, не слушают так, чтобы понять его потребности. А слушают, чтобы ответить, отбиться, сделать больнее и в своем недовольстве обвинить другого.

Поэтому разговор и не получается, и возникают конфликты по пустякам. И при этом причины так и остаются непонятными, соответственно, и решения никакие не принимаются, а если что-то решают – это не всегда работает. Одной из ключевых причин возникновения конфликтных ситуаций между близкими – отсутствие вразумительных просьб.

Как сделать конфликты редкими, но полезными

Юлия Чала “Когда человек испытывает недовольство, чтобы куда-то направить свои эмоции, включается привычка жаловаться, говорить о том, что не так, что не устраивает. Высказывается множество упреков, при этом не говорится прямо чего на самом деле не хватает, какая потребность не удовлетворена. Выходит так, что говорить о недовольстве проще и привычнее, чем конкретно сказать свою просьбу”.

Осознание своих потребностей требует усилий остановиться, задуматься, прислушиваться к себе, определить то, чего хочется. А потом уметь объяснить свою просьбу партнеру. Нужно доносить не то, что не хочется, а именно подчеркивать то, что хочется, максимально просто, прямо и конкретно (не абстрактно, а совершенно конкретно).

Инструмент "озвучивание прямых просьб" подчеркивает понятие "просьбы". Просьба, в отличие от требования, не предусматривает обязательность исполнения, а оставляет возможность отказа. Такой принцип сводит к минимуму возникновение острого противоречия, то есть возникновение конфликта. И в то же время формирует глубокую связь партнеров, взаимопонимание и включает внутреннее желание искренней заботы.

Юлия Чала “ Общение – это основной инструмент разрешения конфликтов в паре. Важно помнить, что эффективная коммуникация это не только говорить, но и слушать – направлять внимание на другого и пытаться его понять. А выражая свою позицию – следите за формой выражения своих мыслей ”.

Четкое определение причины конфликта и удержания одной темы (без перескакиваний и привлечения всех возможных оскорблений) поможет найти наиболее правильное общее решение. И какие бы ни возникали эмоции во время семейных конфликтов, напоминайте себе, что перед вами не враг, а союзник!