Хвороби очей та спорт: як фізичні навантаження можуть впливати на зір

Помірні спортивні навантаження самі собою не псують зір. Але бувають ситуації, коли людям протипоказання фізичні навантаження через захворювання очей.

Чи можна активно займатися спортом при міопії? Я не нашкоджу очам, якщо буду ходити в тренажерний зал? А реально “підкачати” й зміцнити м’язи очей, щоб покращити зір? 24 канал зібрав найпоширеніші запитання, що турбують українців, і звернулися за відповідями до експертки, офтальмохірургині клініки "Новий Зір" Еліни Гольцунової.

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При яких захворювань ока протипоказано займатися спортом

Будь-які захворювання очей, до моменту одужання або стабілізації цього патологічного стану, є протипоказанням до занять спортом.

До таких хвороб, зокрема, належать:

різноманітні запалення оболонок ока, як-от кон'юнктивіт (слизової оболонки), кератит (рогової), увеїт (судинної);

виражені ретинопатії, тобто ураження сітківки на фоні цукрового діабету або гіпертонічної хвороби;

відшарування сітківки, розриви на її периферії, дистрофії з високим ризиком розвитку відшарування. У цьому разі треба дотримуватись охоронного режиму аж до візиту до офтальмолога й моменту лікування захворювання. За такого режиму ви повинні уникати підняття важких речей, не нахилятися вниз головою й попереджувати різку зміну положення тіла в просторі.

Еліна Гольцунова “Якщо ж нещодавно у вас були оперативні втручання на оці, наприклад, видалення катаракти, антиглаукомна операція, лазерна корекція зору, пересадка рогівки, й ще триває післяопераційний відновний період, то певний час займатися спортом протипоказано”.

Чи можна в разі протипоказань до спорту хоча б робити зарядку

До огляду в лікаря та його подальших рекомендацій краще взагалі утриматись від будь-якої активності. Особливо, якщо в людини проблеми із сітківкою.

Які ознаки проблем із сітківкою:

спалахи світла перед очима;

блискавки;

мушки, які літають;

відчуття, наче перед оком опустилася шторка.

Це має вас насторожити й потрібно негайно звернутися до офтальмолога. Іноді такі патологічні стани бувають безсимптомними, тому рекомендовано хоча б раз на рік для профілактики відвідувати офтальмолога.

За яких хвороб ока можна займатися спортом

Знову торкнемося теми захворювань сітківки. Потрібно обмежувати важкі види спорту, підняття ваги, контактні бойові мистецтва, якщо:

раніше було відшарування сітківки та відповідне хірургічне лікування;

є периферичні дистрофії або розриви на сітківці, навіть після її укріплення лазером.

Чому? Бо завжди є ризик повторного відшарування.

З великою обережністю треба обирати фізичну активність під час глаукоми. За цього захворювання виникає підвищений внутрішньоочний тиск й атрофія нервових волокон в зоровому нерві. Людям із глаукомою краще надати перевагу легким видам спорту, ходьбі, йозі, настільному тенісу.

З таким захворюванням потрібно уникати тренувань в умовах поганого освітлення. Це призводить до фізіологічного розширення зіниці, через що райдужка може блокувати шлях відтоку внутрішньоочної рідини, а відтак підвищуватиметься внутрішньоочний тиск.

Якщо в анамнезі були важкі травми ока, зокрема проникаючі, або складне хірургічне втручання, є вроджені вади розвитку очей, навіть інвалідність по зору, обирайте легкі види спорту.

З коротко- / далекозорістю чи в окулярах можна ходити в зал

Короткозорість, далекозорість, астигматизм є аномаліями рефракції, які погіршують зір. Якщо їхній ступінь вираженості слабкий чи середній (для короткозорості – не більше ніж 6 діоптрій, далекозорості – 5, астигматизму – 3), то серйозних обмежень щодо вибору спорту немає.

За високого ступеня аномалій рефракцій краще обмежити значні силові навантаження, бокс та все, що пов'язано з перепадом атмосферного тиску: стрибки з парашутом, дайвинг, плюс різкі рухи й зміни положення тіла.

Відчутно полегшить життя правильний вибір корекції зору для занять спортом:

для нерухливих видів – шахи або шашки – підійдуть окуляри;

для активніших – м’які (денні) контактні лінзи або жорсткі (нічні) лінзи.

Якщо зазначені варіанти не влаштовують, можна замислитись про лазерну корекцію зору або рефракційну заміну кришталика. Кожен метод має свої переваги й недоліки, показання й протипоказання – лікар допоможе визначитись.

Що порадити людині з поганим зором

Окуляри та м'які лінзи точно не підходять. Денні лінзи будуть середовищем для розмноження мікроорганізмів, які можуть спричинити запалення рогівки – кератит.

Чудова альтернатива – нічні лінзи: ви вдягаєте їх на ніч, а на ранок знімаєте й протягом дня гарно бачите.

Ще є плавальні окуляри з діоптріями. Якщо людина професійно займається плаванням, може придбати такі окуляри. Або розглянути хірургію – лазерну корекцію в молодому віці.

Чи шкідливо займатися силовим спортом у лінзах

Тут протипоказань нема. Треба лише дотримуватися гігієни: зранку лінзи вдягаємо і щовечора знімаємо. Не можна переношувати лінзи, треба дотримуватись терміну використання:.

Еліна Гольцунова “Краще, звичайно, обирати лінзи з коротким строком носіння. Як правило, їх потрібно очищувати різними засобами та користуватися краплями для зволоження рогівки. Якщо почався дискомфорт в оці, світлобоязнь, з'явилося відчуття стороннього тіла, різі, терпіти не можна – негайно зніміть лінзи. Якщо ж симптоми не проходять, обов’язково зверніться на огляд до офтальмолога, щоб не проґавити травму чи запалення рогівки”.

Чи впливає спорт на зір

Загалом фізична активність дуже позитивно впливає на весь організм, підтримує тіло в гарному стані, знижує рівень стресу. Під час занять спортом покращується кровообіг усіх органів та систем, збільшується їх насиченість киснем. Легкі види спорту добре впливають на очі, а вірогідність завдати їм шкоду дуже низька.

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Чи можна, тренуючись у залі, покращити зір

Завжди пам’ятайте про ризик отримати механічну травму ока, незалежно від виду спорту. Проте важкий спорт, як-от важка атлетика, бойові мистецтва, футбол, кінний спорт, можуть призвести до прогресування вже наявних захворювань ока або спричинити розвиток їх ускладнень, зокрема, до проблем із сітківкою, її розривів або відшарування, крововиливів у склоподібне тіло, контузій ока, проникаючих поранень. Тож обирайте спортивні заняття з огляду на наявний стан очей та супутні діагнози.

Ми звикли, що в залі ми качаємо певну групу м'язів, зміцнюючи та збільшуючи їх в об'ємі. Очі теж мають м’язи: екстраокулярні (зовнішні), завдяки яким очі рухаються, та циліарний, або війковий (внутрішній) м'яз, який відповідає за акомодацію – здатність очей фокусуватися на предметах, які розташовані на різній відстані.

На першу групу м'язів ми вплинути не можемо. Виконання різних видів вправ для очей дає змогу їм відпочити, а нам – відволіктися від роботи. А от циліарний м'яз піддається тренуванню. Правда, не в тренажерному залі. Для цього треба обирати спорт, де око має слідкувати за рухливим об'єктом, наприклад, бадмінтон, теніс, волейбол. Так тренуватиметься акомодаційна здатність ока, завдяки чому вам буде легше фокусуватись й очі швидше адаптуватимуться до зміни відстані.

Чи потрібно робити щоденну гімнастику для очей

Еліна Гольцунова “Так, особливо людям, у яких багато зорових навантажень на близькій відстані – при роботі за комп'ютером, телефоном, планшетом. Дотримуйтеся правила: 20 хвилин дивіться на екран і хоча б на 20–30 секунд переводьте погляд вдалечінь – у вікно, на дерева, машини. Наше завдання – змінювати фокусну відстань, що й даватиме очам відпочинок”

А от гімнастика, коли ми заплющуємо очі, дивимося в різні боки або рухаємо їх по колу, більше впливає на зовнішні екстраокулярні м'язи. Зір це не покращить, але все ж дасть відпочинок очам.