Болезни глаз и спорт: как физические нагрузки могут влиять на зрение

Умеренные спортивные нагрузки сами собой не портят зрение. Но бывают ситуации, когда людям противопоказаны физические нагрузки из-за заболевания глаз.

Можно ли активно заниматься спортом при миопии? Я не навредю глазам, если буду ходить в тренажерный зал? А реально подкачать и укрепить мышцы глаз, чтобы улучшить зрение? 24 канал собрал самые распространенные вопросы, которые беспокоят украинцев, и обратились за ответами к эксперту, офтальмохирургине клиники "Новое Зрение" Элины Гольцуновой.

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При каких заболеваниях глаза противопоказано заниматься спортом

Любые заболевания глаз до момента выздоровления или стабилизации этого патологического состояния являются противопоказанием к занятиям спортом.

К таким болезням, в частности, относятся:

различные воспаления оболочек глаза, таких как конъюнктивит (слизистая), кератит (роговой), увеит (сосудистой);

выраженные ретинопатии, то есть поражение сетчатки на фоне сахарного диабета или гипертонической болезни;

отслоение сетчатки, разрывы на ее периферии, дистрофии с высоким риском развития отслойки. В этом случае следует соблюдать охранный режим вплоть до визита в офтальмолог и момент лечения заболевания. При таком режиме вы должны избегать поднятия тяжестей, не наклоняться вниз головой и предупреждать резкое изменение положения тела в пространстве.

Элина Гольцунова "Если же недавно у вас были оперативные вмешательства на глазу, например, удаление катаракты, антиглаукомная операция, лазерная коррекция зрения, пересадка роговицы и продолжается послеоперационный восстановительный период, то определенное время заниматься спортом противопоказано".

Можно ли в случае противопоказаний к спорту хотя бы делать зарядку

До осмотра у врача и его последующих рекомендаций лучше вообще воздержаться от активности. Особенно если у человека проблемы с сетчаткой.

Какие признаки проблем с сетчаткой:

вспышки света перед глазами;

молнии;

летающие мушки;

ощущение, будто перед глазом опустилась шторка.

Это должно вас насторожить и нужно немедленно обратиться к офтальмологу. Иногда такие патологические состояния бывают бессимптомными, поэтому рекомендуется хотя бы раз в год для профилактики посещать офтальмолога.

При каких болезнях глаза можно заниматься спортом

Снова коснемся темы заболеваний сетчатки. Нужно ограничивать тяжелые виды спорта, поднятие тяжести, контактные боевые искусства, если:

раньше было отслоение сетчатки и соответствующее хирургическое лечение;

есть периферические дистрофии или разрывы на сетчатке даже после ее укрепления лазером.

Почему? Потому что всегда есть риск повторной отслойки.

С большой осторожностью следует выбирать физическую активность во время глаукомы. При этом заболевании возникает повышенное внутриглазное давление и атрофия нервных волокон в зрительном нерве. Людям с глаукомой лучше отдать предпочтение легким видам спорта, ходьбе, йоге, настольному теннису.

С таким заболеванием следует избегать тренировок в условиях плохого освещения. Это приводит к физиологическому расширению зрачка, из-за чего радужка может блокировать путь оттока внутриглазной жидкости, а затем будет повышаться внутриглазное давление.

Если в анамнезе были тяжелые травмы глаза, в частности проникающие или сложное хирургическое вмешательство, есть врожденные пороки развития глаз, даже инвалидность по зрению, выбирайте легкие виды спорта.

С коротко-/дальнозоркостью или в очках можно ходить в зал

близорукость, дальнозоркость, астигматизм являются аномалиями рефракции, которые ухудшают зрение. Если их степень выраженности слабая или средняя (для близорукости – не более 6 диоптрий, дальнозоркости – 5, астигматизма – 3), то серьезных ограничений по выбору спорта нет.

При высокой степени аномалий рефракций лучше ограничить значительные силовые нагрузки, бокс и все, что связано с перепадом атмосферного давления: прыжки с парашютом, дайвинг плюс резкие движения и изменения положения тела.

Ощутимо облегчит жизнь правильный выбор коррекции зрения для занятий спортом:

для неподвижных видов – шахматы или шашки – подойдут очки;

для более активных – мягкие (дневные) контактные линзы или жесткие (ночные) линзы.

Если указанные варианты не устраивают, можно задуматься о лазерной коррекции зрения или рефракционной замене хрусталика. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, показания и противопоказания – врач поможет определиться.

Что посоветовать человеку с плохим зрением

Очки и мягкие линзы точно не подходят. Дневные линзы будут средой для размножения микроорганизмов, которые могут вызвать воспаление роговицы – кератит.

Прекрасная альтернатива – ночные линзы: вы надеваете их на ночь, а к утру снимаете и в течение дня хорошо видите.

Еще есть плавательные очки с диоптриями. Если человек профессионально занимается плаванием, он может приобрести такие очки. Или рассмотреть хирургию – лазерную коррекцию в молодом возрасте.

Вредно ли заниматься силовым спортом в линзах

Здесь противопоказаний нет. Надо только соблюдать гигиену: с утра линзы надеваем и каждый вечер снимаем. Нельзя перенашивать линзы, нужно соблюдать срок использования:.

Элина Гольцунова “Лучше, конечно, выбирать линзы с коротким сроком ношения. Как правило, их нужно очищать разными средствами и пользоваться каплями для увлажнения роговицы. Если начался дискомфорт в глазу, светобоязнь, появилось чувство постороннего тела, рези, терпеть нельзя – немедленно снимите линзы. Если же симптомы не проходят, обязательно обратитесь на осмотр к офтальмологу, чтобы не упустить травму или воспаление роговицы”.

Влияет ли спорт на зрение

В общем, физическая активность очень положительно влияет на весь организм, поддерживает тело в хорошем состоянии, снижает уровень стресса. На занятиях спортом улучшается кровообращение всех органов и систем, увеличивается их насыщенность кислородом. Легкие виды спорта хорошо влияют на глаза, а вероятность причинить им вред очень низка.

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Можно ли, тренируясь в зале, улучшить зрение

Всегда помните о риске получить механическую травму глаза вне зависимости от вида спорта. Однако тяжелый спорт, как тяжелая атлетика, боевые искусства, футбол, конный спорт, могут привести к прогрессированию уже имеющихся заболеваний глаза или вызвать развитие их осложнений, в частности, к проблемам с сетчаткой, ее разрывам или отслоению, кровоизлияниям в стекловидное тело, контузий. глаза, проникающие ранения. Поэтому выбирайте спортивные занятия, учитывая состояние глаз и сопутствующие диагнозы.

Мы привыкли, что в зале качаем определенную группу мышц, укрепляя и увеличивая их в объеме. Глаза тоже имеют мышцы: экстраокулярные (внешние), благодаря которым глаза двигаются, и цилиарная, или ресничная (внутренняя) мышца, отвечающая за аккомодацию – способность глаз фокусироваться на предметах, расположенных на разном расстоянии.

На первую группу мышц мы повлиять не можем. Выполнение различных видов упражнений для глаз позволяет отдохнуть, а нам – отвлечься от работы. А вот цилиарная мышца поддается тренировке. Правда, не в тренажерном зале. Для этого нужно выбирать спорт, где глаз должен следить за подвижным объектом, например, бадминтон, теннис, волейбол. Так будет тренироваться аккомодационная способность глаза, благодаря чему вам будет легче фокусироваться и глаза будут быстрее адаптироваться к изменению расстояния.

Нужно ли делать ежедневную гимнастику для глаз

Элина Гольцунова Да, особенно людям, у которых много зрительных нагрузок на близком расстоянии – при работе за компьютером, телефоном, планшетом. Соблюдайте правила: 20 минут смотрите на экран и хотя бы на 20–30 секунд переводите взгляд вдаль – в окно, на деревья, машины. Наша задача – менять фокусное расстояние, что и будет давать глазам отдых”

А вот гимнастика, когда мы закрываем глаза, смотрим в разные стороны или двигаем их по кругу, больше влияет на внешние экстраокулярные мышцы. Зрение это не улучшит, но все же даст отдых глазам.