Досягти оргазму можна як у парі, так і в процесі мастурбації. Його інтенсивність та відтінки відчуттів завжди індивідуальні: на це впливають спосіб стимуляції, емоційний стан і навіть настрій, пише 24 Канал з посилання на Healthline.
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Стадії сексуальної реакції
Сексуальна реакція проходить через чотири стадії:
- Бажання. Все починається з потягу – ця фаза може тривати від кількох хвилин до кількох годин. У цей час частішає дихання та пульс, підвищується тиск, у чоловіків виникає ерекція та збільшується мошонка, а у жінок – набухає клітор і виділяється змазка.
- Збудження. Подальше наростання відчуттів: з'являються перші мимовільні м'язові скорочення, посилюються всі фізичні ознаки з попередньої фази.
- Оргазм. Пік задоволення – найкоротша стадія, що триває кілька секунд. Її супроводжують потужні м'язові скорочення, різке вивільнення накопиченого сексуального напруження, еякуляція або спазми вагінальних м'язів.
- Розв'язка. Організм поступово повертається до свого звичного стану та балансує всі процеси.
Важливо пам'ятати, що всі ми різні, і якщо ваші відчуття або реакції відрізняються від чужих очікувань, це не робить вас "неправильними". Усе, що не завдає вам дискомфорту, перебуває в межах норми. Якщо ж секс викликає стрес, тривогу або незручність, не соромтеся звернутися за підтримкою до сексолога або психотерапевта – разом розібратися завжди простіше.
Чи потрібно прагнути пришвидшення оргазму
Для початку подумайте: звідки у вас з'явилося бажання прискорити досягнення оргазму? Це ваша особиста потреба чи нав'язане уявлення про "правильний" секс? Важливо чесно відповісти собі: чи справді ви хочете цього самі, чи це спроба відповідати чиїмось очікуванням? Секс має приносити радість, а не тривожити.
Поради для жінок
Можливість контролювати швидкість настання оргазму значною мірою залежить від знання свого власного тіла. Вивчайте себе, експериментуйте з різними видами стимуляції, не бійтеся втілювати свої фантазії в життя – і на самоті, і з партнером.
Навчіться відкрито обговорювати свої бажання. Можливо, спочатку говорити про секс буде незвично та ніяково, але цю навичку дійсно варто розвивати. Дослідження показують: сексуальне незадоволення часто пов'язане з браком відвертого діалогу між партнерами.
Звертайте більше уваги на прелюдію та взаємні ласки, а не лише на сам статевий акт. Це допомагає глибше розслабитися та посилити збудження. Крім того, спробуйте попрацювати над своїм ставленням до власного тіла: чим вища самооцінка та менше зайвих думок, тим простіше отримувати задоволення і, як наслідок, досягати оргазму.
Якщо ж труднощі з оргазмом завдають вам серйозного занепокоєння та заважають стосункам – запишіться на консультацію до фахівця.
Поради для чоловіків
Практичні рекомендації залишаються ті ж: вчіться "розганяти" збудження ще до близькості, помічайте реакції тіла, фантазуйте. Фокусуйтеся не тільки на самому оргазмі, а й на приємних відчуттях по всьому тілу, зокрема в різних ерогенних зонах.
Для прискорення оргазму спробуйте нові методи стимуляції – наприклад, досліджуйте свої ерогенні зони до початку статевого акту, щоб досягти більшого збудження, використовуйте секс-іграшки та різні види близькості.
Якщо оргазм затримується
Затримка еякуляції – ситуація, коли оргазм настає з великими труднощами або зовсім не настає. Це може бути пов'язано як з психологічними причинами, так і з фізичними (наприклад, прийомом певних ліків, неврологічними захворюваннями, наслідками операцій). Якщо вас турбує це питання, не зволікайте з візитом до лікаря, щоб розібратися в причинах.
Швидкий (чи повільний) оргазм – не самоціль, а лише частина сексуального досвіду. Найкраще, що ви можете зробити – пізнавати своє тіло, не соромитися говорити про бажання з партнером і завжди дбати про власний комфорт.