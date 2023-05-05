ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я 5 травня скасовувала статус пандемії коронавірусу COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації.

Про це повідомив Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус. Він зауважив, що попри те, що етап надзвичайної ситуації закінчився, пандемія триває.

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Агентство охорони здоров'я ООН зазначило, що щотижня від вірусу все ще помирають тисячі людей.

З великою надією я оголошую, що COVID-19 закінчився як глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я. Однак це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози. Минулого тижня він забирав життя кожні три хвилини – і це лише ті смерті, про які ми знаємо,

– заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом.

Глава ВООЗ нагадав, що оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, що викликає міжнародне занепокоєння через глобальний спалах COVID-19 (найвищий рівень тривоги згідно з міжнародним правом) – ще 30 січня 2020 року.

COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову

"За 3 роки COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 мільйонів смертей, але ми знаємо, що їх кількість у кілька разів більша – щонайменше 20 мільйонів", – сказав Гебреєсус.

У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу не просто спричинила кризу охорони здоров'я. Вона спричинила серйозні економічні наслідки, скасування подорожей, закриття підприємств, кинула мільйони людей у бідність, самотність, ізоляцію, тривогу та депресію.

Наразі, за його словами, вже більше ніж рік пандемія демонструє тенденцію спаду, а імунітет населення зростає завдяки вакцинації та тому, що багато людей перехворіли. Ба більше, знижується смертність, а відтак зменшується тиск на системи охорони здоров'я.

Що передувало рішенню ВООЗ

Комітет з надзвичайних ситуацій і ВООЗ упродовж останнього року аналізували дані та розглядали, коли буде відповідний час, щоб знизити рівень тривоги.

4 травня Комітет зібрався в 15 раз і рекомендував главі ВООЗ оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Однак у ВООЗ наголосили, що це не привід послаблювати пильність, адже вірус постійно мутує.