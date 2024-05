Встановили причину утворення тромбів, пов'язаних із COVID-вакцинами J&J та AstraZeneca

Рідкісні, але смертельні випадки тромбозу, пов'язані з вакцинами проти COVID-19 виробництва фармгігантів Johnson & Johnson та AstraZeneca, дійсно зафіксовані. Компанії їх визнали, наразі стало відомо, чому саме організми пацієнтів реагували на препарат таким чином.

Учені опублікували результати дослідження, яке мало на меті з'ясувати причини утворення тромбів після щеплення цими препаратами, в журналі The New England Journal of Medicine. Науковці вважають, що це відкриття вплине на розробку майбутніх вакцин.

Дивіться також AstraZeneca визнала ризики тромбозу: у МОЗ сказали, чи були випадки серед українців

Учені переконані, що ризики спричинені аутоімунною реакцією, до якої деякі люди генетично схильні.

Деталі дослідження

Вакцини на основі аденовірусу, як-от J&J та AstraZeneca, містять компонент, який у генетично схильних людей може викликати вироблення незвично структурованих антитіл проти білка, залученого до згортання крові, – ідеться у дослідженні.

Учені планують ідентифікувати цей компонент і спробувати видалити його за допомогою генної інженерії.

Імовірно, гематологи та фахівці з інтенсивної терапії завдяки цьому частіше виявлятимуть випадки ризику тромбозів.

Що відомо про тробмоз після щеплень

За даними Єльської школи медицини, з понад 18 мільйонів людей, які отримали одноразову вакцину J&J, у 60 людей виник тромбоз. При цьому 9 із цих 60 пацієнтів – померли.

Це стало причиною того, що компанія вилучила чи обмежила використання вакцини AstraZeneca у кількох країнах, зокрема у Данії та Норвегії у 2021 році. В Австралії ускладнення виникало у 2 – 3 людей на 100 000 вакцинованих віком до 60 років, тут вакцину перестали використовувати з березня.

Дивіться також AstraZeneca відкликає свою вакцину в усьому світі

Johnson & Johnson також заявила, що підтримує дослідження, які допомагають у розробці безпечних та ефективних вакцин.

Зазначається, що обидві вакцини відіграли важливу роль у програмах вакцинації на ранніх етапах пандемії. Одне з досліджень показало, що вакцина AstraZeneca врятувала приблизно 6,3 мільйона життів у 2021 році.