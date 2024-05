Установили причину образования тромбов, связанных с COVID-вакцинами J&J и AstraZeneca

Редкие, но смертельные случаи тромбоза, связанные с вакцинами против COVID-19 производства фармгигантов Johnson & Johnson и AstraZeneca, действительно зафиксированы. Компании их признали, сейчас стало известно, почему именно организмы пациентов реагировали на препарат таким образом.

Ученые опубликовали результаты исследования, которое имело целью выяснить причины образования тромбов после прививки этими препаратами, в журнале The New England Journal of Medicine. Ученые считают, что это открытие повлияет на разработку будущих вакцин.

Ученые убеждены, что риски вызваны аутоиммунной реакцией, к которой некоторые люди генетически склонны.

Детали исследования

Вакцины на основе аденовируса, например J&J и AstraZeneca, содержат компонент, который у генетически предрасположенных людей может вызвать выработку необычно структурированных антител против белка, привлеченного к свертыванию крови, – говорится в исследовании.

Ученые планируют идентифицировать этот компонент и попытаться удалить его с помощью генной инженерии.

Вероятно, гематологи и специалисты по интенсивной терапии благодаря этому чаще будут выявлять случаи риска тромбозов.

Что известно о тробмозе после прививок

По данным Йельской школы медицины, из более 18 миллионов людей, получивших одноразовую вакцину J&J, у 60 человек возник тромбоз. При этом 9 из этих 60 пациентов – умерли.

Это стало причиной того, что компания изъяла или ограничила использование вакцины AstraZeneca в нескольких странах, в частности в Дании и Норвегии в 2021 году. В Австралии осложнения возникало у 2 – 3 человек на 100 000 вакцинированных в возрасте до 60 лет, здесь вакцину перестали использовать с марта.

Johnson & Johnson также заявила, что поддерживает исследования, которые помогают в разработке безопасных и эффективных вакцин.

Отмечается, что обе вакцины сыграли важную роль в программах вакцинации на ранних этапах пандемии. Одно из исследований показало, что вакцина AstraZeneca спасла примерно 6,3 миллиона жизней в 2021 году.