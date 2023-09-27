З'ясували, в які дні люди помирають найчастіше

Попри те, що спрогнозувати точний час смерті людини фактично нереально, учені встановили кілька цікавих фактів щодо цього. Виявилось, що є певний час і навіть день тижня, коли ймовірність померти найвища.

Учені Гарвардської медичної школи виявили наступну закономірність: найчастіше люди помирають об 11 годині ранку. При цьому час смерті залежить від генетики – люди з певним генотипом GG помирають близько 18:00. Крім часу доби, також вдалось встановили "смертоносний" день у році.

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Виявилось, що Новий рік є найсмертоноснішим днем у році, це доводять дослідження компанії Philips.

Як цю закономірність пояснюють вчені

Учені переконують, що це не пов'язано зі святковими вечірками, а, скоріше, із загальною напругою під час цієї пори року, зміною режиму і харчуванням, яке зачасту далеке від здорового, а також з ігноруванням поганого самопочуття у передсвятковій метушні.

Є й інші цікаві спостереження. Субота виявилася днем тижня, коли ймовірність померти – найвища. Імовірно, це пов'язано з піком смертності від передозування наркотиками, частотою аварій і застосування вогнепальної зброї у вихідні дні.

Чому ці дані цікаві

Схоже, що науковці усе краще розуміють феномен смерті. І попри те, що момент відходу з цього світу все ще досить таємничий, розуміння чинників, які впливають на це може допомогти людям краще дбати про своє здоров'я і запобігати небезпекам.