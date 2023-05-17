Ви будете здивовані: новий неочікуваний фактор, який сприяє розвитку хвороб серця

У чоловіків чи дружин людей, які страждають від серцево-судинних захворювань, існує висока ймовірність розвитку цієї групи хвороб.

Нове дослідження хвороб серця

Нове дослідження охопило понад 5 тисяч гетеросексуальних пар, вік партнерів у яких був щонайменше 45 років. Учасники надали інформацію про свої хвороби та про фактори, які можуть впливати на появу серцево-судинних захворювань. До них належить маса тіла, куріння, артеріальний тиск, фізична активність, вживання алкоголю та соціально-економічний чинник.

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Авторів дослідження цікавило, як часто в учасників дослідження виникали інфаркти та інсульти або мали потребу в операціях з лікування ішемічної хвороби серця.

Ми виявили, що серцево-судинний ризик у людини пов'язаний зі станом здоров'я та способом життя його чоловіка чи дружини. Наше дослідження показало, що крім загальних факторів способу життя та соціально-економічних умов, внесок у це може робити стрес у результаті догляду за хворим,

– сказав Чі Вонг.

Вчені зазначили, що раніше вже було відомо, що ризик серцево-судинних хвороб вищий у людей, які доглядають за своїм партнером після інсульту.

Хвороби в одного партнера підвищують ризик в іншого

Нове дослідження показало, що у чоловіків, дружини яких мали серйозні проблеми із серцем та судинами, аналогічні хвороби виникають у 28% випадків. У чоловіків, дружини яких не страждають від серцево-судинних патологій, цей показник становитиме 12%. Особливо високим ризик був для чоловіків, дружини яких перенесли інсульт, курили та страждали від ожиріння.

Аналогічно, у жінок серцево-судинні хвороби розвивалися у 21% та у 9% випадків, якщо їхні чоловіки страждали або не страждали від захворювань цієї групи відповідно.

Вчені вказали, що учасники дослідження проживали у різних регіонах Китаю, які відрізняються у соціальному та економічному плані. Тому вони вважають, що отримані результати можуть поширюватися на всі країни із середнім рівнем доходів.

Автори вважають, що охорона здоров'я має орієнтуватися на здоров'я цілої родини. Тобто, в сім'ї із "сердечником" лікарі мають слідкувати і здоров'ям партнера, який його доглядає за хворим.