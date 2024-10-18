Знайшли гриб, який може вилікувати рак

Сучасні протиракові препарати часто базуються на молекулярних сполуках, отриманих із рослин, бактерій та мікроорганізмів. Китайські вчені нещодавно виявили новий потенційний лікарський засіб – продукти метаболізму грибка, який живе на рослинах.

Колоректальний рак, або рак кишківника, є одним із найбільш розповсюджених видів онкології, що робить його об’єктом багатьох досліджень. В останніх роботах виявили, що ризик розвитку злоякісних пухлин кишківника може залежати від статури людини, а білки, що містяться в м’ясі та молочних продуктах, здатні уповільнити прогресування цього захворювання.

Також на тему Отрута морської багатоніжки може лікувати серйозні хвороби: результати дослідження

Проблеми лікування раку

Наразі у медицині все частіше застосовують таргетні методи лікування, які впливають на специфічні молекули-мішені в ракових клітинах, а не цитостатичні препарати, які викликають побічні ефекти через вплив на всі клітини організму. Майже половина ліків для таргетної терапії створені на основі натуральних компонентів, таких як рослини та морські організми.

Дослідники з Китайського фармацевтичного університету та Нанкінського медичного університету виявили новий підхід до лікування раку кишківника. Вони знайшли речовину, здатну цілеспрямовано впливати на пухлину. Наукові результати цього дослідження були опубліковані в журналі Angewandte Chemie.

Осінь часто приносить із собою апатію та поганий настрій. Проте підтримка оптимального рівня вітаміну D допоможе залишатися енергійними й позитивними навіть у найпохмуріші дні. З Вітагама D₃ кожен день стане сонячним!

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Нова протиракова речовина

Під час експериментів проаналізували грибок Bipolaris victoriae S27 і виявлено раніше невідомий клас сполук – терпено-неадридні гетеродимери. Дев’ять із дванадцяти виявлених сполук показали здатність боротися з раковими клітинами кишківника, а одна з них була такою ж ефективною, як і відомий цитостатик цисплатин. При випробуваннях на мишах препарат, що містить терпено-неадридний гетеродимер, значно зменшував пухлину без токсичних побічних ефектів.

Ці сполуки знищували ракові клітини, атакуючи фермент DCTPP1, який виступає потенційним біомаркером колоректального раку та можливою терапевтичною мішенню. Вчені з'ясували, що активація цього ферменту сприяє поширенню ракових клітин з первинного осередку в інші частини тіла.

Крім того, DCTPP1 знижує ефективність лікування, допомагаючи пухлинним клітинам протистояти лікарським засобам, тоді як терпено-неадридні гетеродимери пригнічують активність ферменту.