Чому осередком спалаху гепатиту А стала Вінниччина і яка причина: пояснив головний санлікар

Причиною спалаху гепатиту А у Вінниці та області, найімовірніше, стала вода. А ось, чому саме цей регіон став першим – наразі сказати досить складно.

Про це розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, на причину спалаху вказує саме кількість людей, які захворіли. Водночас, це не одна причина, яку розглядають у МОЗ.

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Другою причиною епідеміологи можуть назвати харчові продукти. Бо більшість людей, які захворіли, говорили про те, що вони користувалися місцевим ринком: купували там овочі, фрукти, молокопродукти,

– додав санлікар.

Є декілька випадків захворювання саме на виробництві, мова йде про кондитерські фабрики і молокозавод.

"Тому зараз відпрацьовуються всі сценарії, і ми вже перейшли від тестування об'єктів навколишнього середовища до тестування людей", – уточнив Кузін.

Він також пояснив, що імунітет до гепатиту А тримається доволі довго після перенесеної хвороби, тому протестувавши людей, у МОЗ сподіваються зрозуміти, яка саме людина могла перенести цю хворобу та інфікувати іншу.

Причину спалаху усе ще встановлюють

Також, за словами Кузіна, найближчим часом спеціалісти встановлять спільне джерело інфікування, але поки що пропрацьовуються всі можливі варіанти.

Щодо того, чому саме Вінничина стала першим регіоном, де було виявлено інфекцію, Кузін зауважив, що відповісти однозначно не може.

"Дуже важко сказати. Спалахи, дійсно, не вибирають область чи якийсь певний населений пункт, і під час проведення епідеміологічного розслідування ми ще досі з'ясовуємо можливий спільний єдиний шлях передачі. Опрацьовується декілька різних варіантів", – наголосив Кузін.

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