Про це у новому випуску FEDORIV VLOG розповів кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров.

За його словами, використання електронних сигарет може мати надзвичайно серйозні наслідки.

Електронні сигарети ще гірше, бо там є речовини, які використовуються для консервації трупів. І зараз ми були в Бостоні з нашими колегами. Вже в деяких клініках Америки є окремі відділення, які займаються пересадками легень у молодих людей. Настільки це травмує тканину легень – оці електронні сигарети, що вже в 30 років потребують пересадки легень,

– заявив Тодуров.

Лікар також звернув увагу на ризики традиційного куріння. За його словами, у людей, які викурюють близько 10 сигарет на день, суттєво підвищується ризик розвитку раку легень. Кардіохірург зазначив, що тютюновий дим шкодить не лише легеневій тканині, а й судинам.

Окремо кардіохірург розповів про відмову від куріння. На його думку, вирішальну роль у цьому процесі відіграє рішення самої людини, а нікотинозамісні засоби можуть лише допомогти позбутися залежності.

Кинути курити – тільки вольове рішення. Жодні пластирі, нікотинові жувачки, заміна якась – це може підтримати, але без вольового рішення ти не кинеш палити,

– сказав Тодуров.

Як повідомлялося раніше, цього року в Україні сталося кілька резонансних випадків, пов’язаних із вейпами. В одному з них електронна сигарета вибухнула в роті підлітка. Унаслідок вибуху хлопець втратив кілька зубів, отримав розрив нижньої губи та опік слизової оболонки рота.

Ще один випадок стався в Ужгороді: семирічний хлопчик знайшов вейп і скористався ним, після чого його у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Водночас значна частина ринку електронних сигарет в Україні залишається в тіні. Згідно з дослідженням Kantar Україна, частка нелегальної продукції в категорії електронних сигарет становить 93,3%.