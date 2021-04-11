У містах-мільйонниках плануєм розгорнути вакцинальні центри, – Ляшко
Вакцинальні центри МОЗ планує розгорнути у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Запоріжжі та Дніпрі. Вони можуть запрацювати у червні – липні 2021 року. Однак, за словами Віктора Ляшка, центри виправдають себе тільки за достатньої кількості вакцин.
Джерело:Радіо Свобода
Головний санлікар Віктор Ляшко вважає, що у вакцинальних центрах зможуть щеплювати орієнтовно 10 тисяч людей на день. Про це він розповів на зустрічі з журналістами.
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Що відомо про вакцинальні центри
Вакцинальні центри планують розгорнути вже цього літа у найбільших містах України. У одному такому центрі можна буде щепити 10 тисяч людей на добу.
Ми хочемо зробити як мінімум у містах-мільйонниках вакцинальні центри – Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса. Там такі центри на 100% можуть себе виправдати. Але вони себе можуть виправдати тільки тоді, коли буде достатня кількість вакцин,
– сказав Віктор Ляшко.
За словами головного лікаря, центри планують відкривати на базі великих інфраструктурних об'єктів – виставкових центрів чи стадіонів, куди люди, за попереднім записом, зможуть прийти і зробили вакцинацію.
"На вихідних там буде працювати як мінімум 10 бригад, які роблять щонайменше 100 щеплень на добу, і один вакцинальний центр як мінімум може зробити 10 тисяч щеплень на добу", – розповів Віктор Ляшко.
Він додав, коли центри можуть запрацювати: "Теоретично це може бути червень – липень 2021 року". Оскільки саме на цей період Україна очікує збільшення поставок вакцин.
За умови роботи таких вакцинальних центрів, на думку Віктора Ляшка, Україна зможе робити 6 мільйонів 800 тисяч щеплень на місяць.
Коротко про вакцинацію в Україні
- Перший етап вакцинації в Україні почався 24 лютого. Щеплювали лікарів, що працюють з COVID-19 та бригади екстреної меддопомоги, персонал будинків для літніх людей та військових на фронті.
- Другий етап стартував з 22 березня. Вакцинують людей старших 80 років, соцпрацівників та лікарів усіх закладів охорони здоров'я.
- Станом на 11 квітня 2021 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за добу 10 квітня 2021 року в Україні щеплення проти COVID-19 отримали 4 048 людей. За увесь період вакцинації – 377 050 людей.
Як записатись на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
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