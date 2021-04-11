Вакцинальні центри МОЗ планує розгорнути у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Запоріжжі та Дніпрі. Вони можуть запрацювати у червні – липні 2021 року. Однак, за словами Віктора Ляшка, центри виправдають себе тільки за достатньої кількості вакцин.

Головний санлікар Віктор Ляшко вважає, що у вакцинальних центрах зможуть щеплювати орієнтовно 10 тисяч людей на день. Про це він розповів на зустрічі з журналістами.

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Що відомо про вакцинальні центри

Вакцинальні центри планують розгорнути вже цього літа у найбільших містах України. У одному такому центрі можна буде щепити 10 тисяч людей на добу.

Ми хочемо зробити як мінімум у містах-мільйонниках вакцинальні центри – Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса. Там такі центри на 100% можуть себе виправдати. Але вони себе можуть виправдати тільки тоді, коли буде достатня кількість вакцин,

– сказав Віктор Ляшко.

За словами головного лікаря, центри планують відкривати на базі великих інфраструктурних об'єктів – виставкових центрів чи стадіонів, куди люди, за попереднім записом, зможуть прийти і зробили вакцинацію.

"На вихідних там буде працювати як мінімум 10 бригад, які роблять щонайменше 100 щеплень на добу, і один вакцинальний центр як мінімум може зробити 10 тисяч щеплень на добу", – розповів Віктор Ляшко.

Він додав, коли центри можуть запрацювати: "Теоретично це може бути червень – липень 2021 року". Оскільки саме на цей період Україна очікує збільшення поставок вакцин.

За умови роботи таких вакцинальних центрів, на думку Віктора Ляшка, Україна зможе робити 6 мільйонів 800 тисяч щеплень на місяць.

Коротко про вакцинацію в Україні

Перший етап вакцинації в Україні почався 24 лютого. Щеплювали лікарів, що працюють з COVID-19 та бригади екстреної меддопомоги, персонал будинків для літніх людей та військових на фронті.

Другий етап стартував з 22 березня. Вакцинують людей старших 80 років, соцпрацівників та лікарів усіх закладів охорони здоров'я.

Станом на 11 квітня 2021 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за добу 10 квітня 2021 року в Україні щеплення проти COVID-19 отримали 4 048 людей. За увесь період вакцинації – 377 050 людей.



Як записатись на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу