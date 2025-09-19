Про це повідомив директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров, передає 24 Канал.

Куля в серці пробула три роки

За його словами, поранення військовий отримав під час героїчної оборони "Азовсталі" у Маріуполі. Два місяці тому повернувся з російського полону. Протягом цього часу металевий уламок залишався у його серці, але дивом не призвів до серйозних ускладнень чи пошкоджень органу.

Три роки він був з цієї кулею, прожив. На щастя, вона нічого не пошкодила, зараз ми її видалили, пощастило хлопцю. Думаю, що проживе довге та щасливе життя,

– розповів Тодуров.

Ця історія стала не лише прикладом стійкості воїна, а й майстерності українських медиків, які змогли повернути його до здорового життя навіть після тривалого випробування.

Інші випадки сторонніх тіл у серці

Лікарська практика знає приклади, що вражають і медиків, і пересічних людей. Один з таких випадків стався з пацієнтом, який вижив після тяжкої проникної травми грудної клітини – сталевий прут проткнув його серце.

Чоловік отримав травму на будівництві: він випадково впав на арматурний прут, який пройшов через передню стінку грудної клітки та проник у порожнину серця. Подібне ушкодження зазвичай приводить до миттєвої смерті через масивну кровотечу або зупинку серця, але у цьому унікальному випадку пацієнт залишався притомним до приїзду швидкої допомоги.

Постраждалого терміново доставили до лікарні, де після стабілізації стану провели складну операцію. Хірургам вдалося обережно видалити сторонній предмет і ушити пошкоджені камери серця. Чоловік вижив і почав одужувати вже за кілька днів після інциденту.