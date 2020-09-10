За минулу добу в Україні виявили 2 582 випадки зараження коронавірусом. Відтак, станом на 10 вересня загальна кількість хворих становить 145 612.

Згідно з даними РНБО України, нині на коронавірус хворіють 76 712 громадян, повідомляє 24 канал.

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За минулу добу коронавірус діагностували 1 581 мешканцям України. Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській (+339), Тернопільській (+251) областях та у Києві (+298).

Від учора виписали 1 174 пацієнтів, адже останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.

На жаль, ще 44 хворих померли. Найбільше нових смертей зареєстрували у Харківській області – 6.

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