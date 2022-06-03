Україна не подолала COVID-19 і щодня є нові випадки хвороби. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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"На жаль, ми не подолали ковід. На жаль, люди хворіють. Ті, хто звертається по тестування. Ми фіксуємо не менше чотирьох тисяч випадків на тиждень, маємо 1,5 тисячі госпіталізованих, активних випадків – 29 тисяч. Хвороба просто відійшла на інший план", – розповів Михайло Радуцький.

Депутат порадив і надалі дотримуватися тих правил, які існували під час запровадження карантину в Україні. Хоча розуміє, що війна внесла свої корективи у поведінку українців, і не завжди є змога дотримуватися всіх обмежень.

"Я б все ж таки не забував про правила соціальної дистанції. Я розумію, що маски сьогодні це вже не дуже реально, але хоча б соціальна дистанція, обробка рук, це нікому не завадить. І не тільки від ковіду. Ковід, на жаль, ми не перемогли, хоча б дуже хотілося", – відзначив народний депутат.

Загроза мавпячої віспи

Михайло Радуцький розповів і про загрозу нової небезпечної хвороби, яка почала ширитися світом – мавпяча віспа. За його словами, розповсюдження цієї інфекції поки не виглядає занадто загрозливою, однак є ризики мутації вірусу, що може призвести до серйозніших наслідків.

Симптоми хвороби: вона схожа на звичайну віспу, але відрізняється легшим перебігом хвороби. Інфікування зазвичай проходить через тісний контакт. Вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи, слизову оболонку очей, носа або рота. Захворювання передається при контакті з інфікованою твариною (мавпа, щур, білка), від інфікованої людини людині або через предмети – одяг, постільна білизна.

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В Україні очікують рекомендації від ВООЗ, як протидіяти розповсюдженню мавпячої віспи й готують відповідні заходи.

Напередодні головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні будуть випадки інфікування мавпячою віспою. Однак поки таких випадків зафіксовано не було.

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