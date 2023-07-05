Це врятує від радіації: хімік розповів, що повинно бути у тривожній валізі

Наразі радіаційний фон в Україні в нормі. Однак поки на Запорізькій АЕС перебувають російські загарбники, існує загроза ядерної катастрофи.

Кандидат хімічних наук Гліб Репіч зауважив, що зараз неможливо передбачити масштаб трагедії на ЗАЕС, проте треба бути готовими до різних варіантів розвитку подій. Про це він розповів 24 Каналу.

Читайте також Чи справді українці розкупили увесь калій йодид в аптеках

Обов'язково треба взяти

Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Українці та світ вкотре переконалися у цинізмі та нещадності окупантів після підриву Каховської ГЕС.

Якщо все ж таки росіяни спровокують аварію на ЗАЕС, насамперед треба слухати й виконувати розпорядження влади та ДСНС.

У разі катастрофи з викидом радіації найближчі міста та села опиняться під загрозою евакуації. Через те, що там випадуть радіоактивні опади й рівень радіації на місцевості буде вищим за допустимий для проживання людей. Українці повинні мати тривожну валізу, аби бути готовими до евакуації у разі необхідності.

свої документи (та їхні копії);

маску для обличчя або респіратор;

аптечку й тижневий запас ліків (якщо маєте хронічні захворювання);

вологі серветки;

одяг та взуття;

їжу й воду.

Що покласти у тривожну валізку:

Окрім стандартного набору, обов'язково треба взяти комплект одягу для евакуації, який максимально закриває шкіру й волосся. Наприклад, можна придбати малярний комбінезон. Крім того, важливо мати при собі засоби захисту органів дихання, підійде протигаз, промисловий респіратор або маска FFP 3.

Так, ви зможете захисти шкіру, волосся та органи дихання від потрапляння радіонуклідів. Це врятує від радіації,

– сказав кандидат хімічних наук.



Що взяти у тривожну валізку / Інфографіка МОЗ

Який вид забруднення радіацією найнебезпечніший

Під час евакуації важливо замотати тривожну валізу поліетиленовою стрічкою чи скотчем. Адже на безпечній території дозиметрист вимірюватиме ваш рівень радіації й у разі перевищення допустимого рівня речі викидатимуть, а людей відправлятимуть у пункт дезактивації.

Усе про загрозу теракту на ЗАЕС читайте у нашому телеграмі.

Існують два види забруднення радіацією:

зовнішнє;

внутрішнє.

Зовнішнє забруднення – це потрапляння радіоактивного матеріалу на шкіру або одяг, звідки він може відпасти чи стертися. Внутрішнє забруднення – це ненавмисне потрапляння радіоактивного матеріалу всередину тіла шляхом проковтування, вдихання або через пошкоджену шкіру. В організмі радіоактивний матеріал переноситися у різні ділянки, де продовжує випромінювати радіацію. Внутрішнє забруднення усунути важче.

"Набагато небезпечнішим є другий вид опромінення, адже у такому разі ми заковтуємо або вдихаємо радіонукліди. Від зовнішнього опромінення можна втекти, а от від внутрішнього, на жаль, ні", – додав Репіч.

Як діяти у разі катастрофи на ЗАЕС