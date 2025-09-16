Про це нагадало Міністерство охорони здоров'я, спростувавши поширену практику, коли адміністратори закладів вимагають цей документ, інформує 24 Канал.

За словами МОЗ, жодного законодавчого документа, який зобов'язував би надавати довідку для відвідування басейну, в Україні немає.

Важливо. Міністерство не затверджувало ні форми такого документа, ні інструкцій для його заповнення.

Санітарні правила та норми для плавальних басейнів також не містять вимог щодо обов'язкового медичного огляду відвідувачів. Таку практику не застосовують і в більшості інших країн.

Чому ж довідку вимагають?

Причина, чому довідки все ще вимагають у деяких басейнах, – пережиток радянського минулого. Більше 35 років тому законодавство дійсно передбачало обов'язкові медичні довідки для відвідувачів басейнів, оскільки тоді методи очищення води були недостатньо ефективними.

Наразі санітарну безпеку забезпечує сучасне очищення води, і відповідальність за це несе власник басейну.

Тож вимога надавати документ, не передбачений законодавством, може розглядатися як порушення прав споживачів відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів",

– наголосили у відомстві.

Втім, МОЗ нагадує: якщо ви погано себе почуваєте, варто відмовитися від відвідування басейну та звернутися за консультацією до лікаря.