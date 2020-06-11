Після гучного святкування дня народження одного підприємця у Тернопільській області 28 осіб інфікувалися коронавірусною інфекцією. Поліція встановлює, чи пов'язаний сплеск захворюваності зі святкуванням.

Про це повідомляє пресслужба поліції області. Правоохоронці дізналися, що 22 травня в селі Баворов місцевий підприємець голосно святкував свій день народження, куди були запрошені 60 гостей.

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"Дійство відбувалося в орендованому приміщенні їдальні. На той час, відповідно до карантинних норм, проводити такі заходи було заборонено", – зазначили у джерелі.

Спалах коронавірусу зафіксований у селах Застав‘є, Баворів, Прошова, Дичків, що на території Великогаївської об’єднаної територіальної громади.

Загалом було підтверджено 28 випадків інфікування коронавірусом.

Станом на 11 червня в Україні зареєстрували 29 070 хворих на COVID-19. З них 13 141 людина одужала, але 854 померли.