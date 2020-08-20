Першим містом України, яке почне застосовувати вакцини та препарати проти коронавірусу, стане Київ.

Начальник головного управління Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що Київ завжди був лідером по захворюваності на коронавірус та інших гострих респіраторних інфекцій, повідомляє Obozrevatel.

До теми COVID-19 у Києві: скільки людей захворіли

Причина цьому – велика міграція населення, велика кількість людей з груп ризику, які проживають в місті Києві.

Тому Київ перший зайшов в епідемію і останнім буде виходити,

– заявив він.

Зазначимо, що першим регіоном в Україні, по якому вдарила епідемія COVID-19, стала Буковина. Наразі найгірша епідеміологічна ситуація на Львівщині, а Київ перебуває на другому місці.

З огляду на наукову мережу, Київ буде першим застосовувати препарати і вакцини проти коронавірусу. Що стосується київської міської влади, то при офіційній реєстрації вакцини в той же день пройде закупівля препарату для населення міста,

– додав Рубан.

Також Рубан повідомив, що наразі у столиці проводять масове тестування всіх хворих з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій. Натомість лише у 10-15% підтверджують коронавірус.

Він зауважив, що згідно з прогнозами захворюваність буде лише зростати. Початок максимальних показників буде в жовтні-листопаді.

За словами Рубана, ситуація стабілізується тоді, коли містяни почнуть дотримуватися усіх рекомендацій – користуватися медичними масками, антисептиками й дотримуватися соціальної дистанції.