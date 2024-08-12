В Україні за місяць у 6 разів зросла кількості хворих на коронавірус

В Україні за місяць кількість хворих на коронавірус зросла у 6 разів. У червні зафіксували 2 тисячі хворих, а в липні 12 тисяч, але українська медична система справляється з цим спалахом.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає 24 канал.

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Різке збільшення кількості хворих

За його словами, на території Європейського Союзу, на території Сполучених Штатів Америки, суттєво зростає показник захворювання на коронавірус. І багато країн повідомляє про те, що цифри значно зросли. Така ж сама ситуація спостерігається і в Україні.

За червень ми спостерігали 2 тисячі випадків, то бачимо суттєве зростання у липні – вже майже 12 тисяч. Тобто, досить суттєве зростання показників захворюваності,

– сказав Кузін.

Він додав, що попри значне зростання кількості хворих, рівень госпіталізацій не настільки високий.

"Ми бачимо, що саме на стаціонарному лікуванні перебувають трішки більше як 2,5 тисячі. Це абсолютно нормально для пікового підйому", – пояснив він.

Які штами циркулюють в Україні

Кузін пояснив, що ті показники, які спостерігають в Україні, ще не свідчать про те, що почався епідемічний сезон і що потрібно вводити обмежувальні заходи.

"Але, дійсно, показники досить високі та нехарактерні через те, що зазвичай ми починали спостерігати перше зростання, починаючи з вересня. А тут на місяць раніше ми вже бачимо таке зростання", – сказав Кузін.

Він зазначив, що загалом на території України циркулюють 10 підваріантів "Омікрону". У пʼятьох людей виявили випадки нового підвиду FLiRT.