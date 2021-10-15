Друге оновлення переліку, за словами Ляшка, відбудеться уже протягом 10 наступних днів. Загалом у переліку з'явиться низка професій з комунальної та соціальної сфер.

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Які професії у першому списку

За словами Віктора Ляшка, під час першого оновлення переліку професій, представники яких повинні обов'язково вакцинуватися, будуть працівники державних установ та організацій. Також до переліку внесуть працівників критично важливих для економіки сфер, соціальних працівників та листонош. Цей перелік уже зареєстрований, тому набуде чинності в найближчі декілька днів.

Окрім того, уже готові зміни для другої хвилі оновлення переліку. До нього ввійдуть працівники органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ. За прогнозами міністра, цей перелік затвердять протягом 10 наступних днів.

Я думаю, тиждень – 10 днів і документ повинен бути. Це максимум. Має бути знову ж таки зареєстрований у Мін’юсті і опублікований в офіційному віснику,

– заявив Ляшко.

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