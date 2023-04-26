Смерть породіллі

Згідно з матеріалами справи, жінка прибула до пологового відділення лікарні 22 лютого 2018 року на 40-му тижні вагітності з діагнозом прееклампсії, важким плодом та ожирінням І – ІІ ступеня. Вагітна перебувала у відділенні до 5 березня, коли в неї почалися пологи.

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Жінка народила здорову дівчинку, проте почала скаржитися на загальну слабкість та задуху. Після діагностики лікарів, стало відомо, що вона мала кровотечу, яка виникла внаслідок недооцінки розриву матки. Слідство довело, що кровотеча виникла внаслідок того, що лікарні вчасно не діагностували в породіллі розрив матки, що спричинило у пацієнтки гіповолемічний шок.

Породіллю перевели в реанімацію, де після п'яти годин її стан погіршився і вона померла. Одна із сестер стала опікункою трьох неповнолітніх дітей померлої жінки, тому родичі вимагали суворого покарання для лікарів та виплату моральної компенсації.

Рішення суду

У листопаді 2019 року, прокуратура повідомила про підозру двом акушеркам-гінекологиням та в. о. завідувачки пологовим. Лікарі в суді заперечили свою провину, стверджуючи, що жінка померла від емболії, але пізніше її стан погіршився і вона померла. Суд визнав їх винними, але не покарав їх через закінчення термінів розгляду справи.

Але водночас зобов’язав Буську районну лікарню виплатити дітям та родичам загиблої загалом майже 4 мільйони гривень моральної компенсації. На цей вирок керівництво лікарні подало апеляцію, однак 7 березня Львівський апеляційний суд залишив вирок Бродівського районного суду в силі. Зараз касацію на цей вирок розглядає Верховний суд.