Перший випадок нової смертельної віспи зафіксували в Європі

Світом шириться нова смертельна віспа. Перший випадок мавпячої віспи за межами Африки було зафіксовано у Швеції.

Як пояснила влада Швеції, хворий заразився під час поїздки до Африки. Відомо, що новий спалах мавпячої віспи триває з вересня 2023 року.

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Що відомо про перший випадок захворювання в Швеції

У четвер, 15 серпня, влада Швеції офіційно підтвердила перший випадок міпоксу (мавпячої віспи), вірусної інфекції, яка поширюється через близький контакт.

Тепер у другій половині дня ми отримали підтвердження того, що у Швеції є один випадок більш серйозного типу міпоксу, так званого Clade I,

– заявив на прес-конференції міністр охорони здоров’я та соціальних питань Якоб Форсмед.

Зауважимо, що це перший випадок виявлення вірусу за межами Африки з початку нового спалаху епідемії в кінці 2023 року.

До слова, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міпокс глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Це вже вдруге за два роки після спалаху в Демократичній Республіці Конго, який поширився на інші країни.