Новий штам коронавірусу FLiRT в Україні: лікар розповів, хто в групі ризику та як захиститись

В Україні фіксують випадки інфікування новим штамом коронавірусу FLiRT. Медики вважають, що перебіг коронавірусної хвороби, у випадку цього штаму, може бути важчим у людей з низьким імунітетом.

Про це в етері "Київ 24" розповів ізраїльський лікар Борис Бриль. За його словами, нічого надзвичайного у тому, що новий штам фіксують в Україні, – немає.

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Це черговий штам коронавірусу, який досяг усіх. Купа штамів було. Будуть з'являтися нові. Вірус став сезонним, як грип та інші захворювання,

– зазначив Борис Бриль.

Групи ризику нового штаму

Лікар наголосив, що люди похилого віку будуть важче переносити хворобу і їм треба бути більш уважними. Також бути пильними варто людям з низьким імунітетом.

"Загалом – не потрібно хвилюватися. А групі ризику варто оберігатися, дотримуватися вказівок, більше пити, займатися спортом", – додав лікар.

Бриль додав, що онкохворим варто уникати скупчення людей та носити маску. Адже, онкопацієнти мають знижений імунітет, відповідно – вищі ризики інфікування та ризик важкогого перебігу захворювання.

Захворюваність на коронавірус зросла

В Україні станом на 6 серпня виявили 3 випадки коронавірусу нового типу – FLiRT. Два – у Києві, один — в Івано-Франківській області.

Окрім того, в Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19. Наразі до лікарень потрапляє близько 20 людей щодня. У липні зареєстровано 900 випадків інфікування коронавірусом, в той час, як у червні – менш ніж 200.

. За даними МОЗ, вірус FLiRT швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки цього штаму.