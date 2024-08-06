Новый штамм коронавируса FLiRT в Украине: врач рассказал, кто в группе риска и как защититься

В Украине фиксируют случаи инфицирования новым штаммом коронавируса FLiRT. Медики считают, что течение коронавирусной болезни, в случае этого штамма, может быть тяжелее у людей с низким иммунитетом.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал израильский врач Борис Бриль. По его словам, ничего чрезвычайного в том, что новый штамм фиксируют в Украине, – нет.

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Это очередной штамм коронавируса, который достиг всех. Куча штаммов было. Будут появляться новые. Вирус стал сезонным, как грипп и другие заболевания,

– отметил Борис Бриль.

Группы риска нового штамма

Врач отметил, что пожилые люди будут тяжелее переносить болезнь и им надо быть более внимательными. Также быть бдительными стоит людям с низким иммунитетом.

"В общем – не нужно волноваться. А группе риска стоит оберегаться, придерживаться указаний, больше пить, заниматься спортом", – добавил врач.

Бриль добавил, что онкобольным следует избегать скопления людей и носить маску. Ведь, онкопациенты имеют пониженный иммунитет, соответственно – выше риски инфицирования и риск тяжелого течения заболевания.

Заболеваемость коронавирусом выросла

В Украине по состоянию на 6 августа обнаружили 3 случая коронавируса нового типа – FLiRT. Два – в Киеве, один - в Ивано-Франковской области.

Кроме того, в Киеве резко возросло количество больных COVID-19. Сейчас в больницы попадает около 20 человек ежедневно. В июле зарегистрировано 900 случаев инфицирования коронавирусом, в то время, как в июне – менее 200.

. По данным Минздрава, вирус FLiRT быстрее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные. Однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни. ВОЗ пока не предоставляет специфической оценки относительно опасности этого штамма.