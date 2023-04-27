Все про інфаркт: симптоми, перша допомога, профілактика та лікування

За статистикою, щороку в Україні стається не менше 40 тисяч інфарктів. Ішемічна хвороба серця, яка є однією з найпоширеніших причин інфаркту, діагностують у кожного четвертого дорослого українців, це понад 9 мільйонів людей. На жаль, ця хвороба є смертельною для понад 215 тисяч українців щороку.

Інфаркт міокарда (серцевий напад) – це стан, при якому до серця раптово перестає надходити кров (частково або повністю). Інфаркт може бути смертельним, тому потрібно негайно викликати швидку допомогу, якщо здається, що у вас чи близького цей стан.

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Найчастіше інфаркт виникає у людей з ішемічною хворобою серця – при цьому захворюванні на стінках артерій, що ведуть до серця, накопичується жир (бляшки). Іноді бляшки розриваються, а довкола них згущується кров (тобто утворюються тромби). Якщо тромб стане великим, він може заблокувати артерію. В результаті до серця надходитиме недостатньо крові та кисню, тому його тканини почнуть відмирати.

Є три види інфаркту:

з підвищенням сегмента ST – найсерйозніший тип серцевого нападу, при якому повністю заблокована артерія, яка веде до серця;

без підвищення сегмента ST – коли артерія, що веде до серця, частково заблокована;

нестабільна стенокардія – коли приплив крові до серця обмежений, але поки що немає незворотного пошкодження його тканин. Це найлегший тип інфаркту, але негайна медична допомога все ще потрібна, тому що може прогресувати в інші види і серйозно пошкодити серце.

Симптоми інфаркту

Інфаркт буває раптовим та важким, але зазвичай симптоми розвиваються поступово за кілька годин, днів або навіть тижнів. Не чекайте, доки симптоми стануть важкими, викликайте швидку допомогу відразу, як помітите ознаки інфаркту:

біль у грудях – відчуття у центрі грудної клітки, ніби її щось стискає;

біль у верхній частині тіла – дискомфорт з грудей може поширюватися на руки (особливо на ліву), шию, щелепу, спину та живіт;

задишку – вона може з'явитися до того, як ви відчуєте дискомфорт у грудях;

слабкість, запаморочення, непритомність;

холодний піт;

нудота чи блювота.

Симптоми не у всіх однакові – чим більше з перелічених ознак ви помітили, тим ймовірніше, що це інфаркт (навіть якщо легкі симптоми). Запаморочення, слабкість та нудота частіше зустрічаються у жінок.



Симптоми інфаркту / інфографіка 24 канал

Коли варто звернутися до лікаря

Викликайте швидку допомогу відразу, як помітили ознаки інфаркту. Вони бувають раптовими та важкими, але зазвичай легкі та розвиваються поступово.

Поки ви чекаєте на швидку допомогу, прийміть аспірин (300 мг) – повільно пережовуйте, а потім проковтніть. Аспірин можна приймати тільки якщо у вас немає на нього алергії.

Діагностика інфаркту

Якщо у вас симптоми інфаркту, лікар проведе електрокардіографію (ЕКГ) – до тіла прикріплюють електроди, які зчитують електричну активність серця. Воно виробляє електричні імпульси, коли б'ється. Імпульси у вигляді графіки відображаються на екрані чи папері.

Вам знадобиться додаткове обстеження, щоб уточнити діагноз, визначити тип інфаркту, виявити ускладнення – все це допоможе підібрати правильне лікування. Зазвичай, ці процедури проводять вже після екстреного лікування, коли ваш стан стабілізується.

Обстеження може містити:

аналізи крові – під час інфаркту серце пошкоджується та виділяє в кров певні хімічні речовини;

рентген грудної клітини – на рентгенівському знімку видно розмір серця або рідину в легенях (ускладнення інфаркту);

ехокардіографію (УЗД серця) – показує серце в русі, так що можна побачити, яка саме частина серця працює неправильно;

коронарну ангіографію – допомагає виявити заблоковані артерії. Для цього в кровоносні судини на руці або нозі вводять катетер і переміщують ближче до серця. Потім катетер вводять барвник, який можна побачити за допомогою рентгенівських променів.

Лікування інфаркту

В екстреній ситуації лікарі можуть:

дати вам аспірин, щоб зупинити утворення тромбів;

дати нітрогліцерин у таблетках чи формі спрею – він розширює судини і поліпшує кровообіг;

ввести знеболювальне – щоб полегшити біль у грудях;

почати кисневу терапію – при задишці або ознаках гіпоксії (нестачі кисню) лікарі будуть використовувати кисневу маску або спеціальні трубки, якими кисень доставляють прямо в ніс.



Інфаркт / інфографіка 24 канал

Коли діагноз буде точно відомий, лікарі відновлять приплив крові до серця. Основні способи це зробити:

тромболітики внутрішньовенно – це ліки, які руйнують тромби в судинах;

черезшкірне коронарне втручання – через артерію (зазвичай у пахвинній ділянці) вводять катетер і переміщують його до заблокованої судини. На кінці катетера є балон, який надувається та притискає тромб до стінки судини. Під час процедури лікар може встановити стент – тонку трубку, яка тримає судину відкритою.

Якщо вам не можна встановити стент або він не допомагає, лікарі проведуть відкриту операцію на серці (коронарне шунтування). Для цього лікар бере невелику частину здорової судини з ноги, руки, грудей або живота і прикріплює її двома кінцями до заблокованої артерії поряд із серцем. Так кров зможе обходити тромб по новій судині.



Інфаркт фактори ризику / інфографіка 24 канал

Швидше за все, ви залишитеся у лікарні від 3 до 5 днів. Може знадобитися більше часу, якщо інфаркт спричинив ускладнення.