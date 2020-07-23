На прошлой неделе в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане снова ввели жесткие меры безопасности. Во время обострения пандемии Азербайджан был одной из самых закрытых стран. Узнать оттуда информацию было почти невозможно.

Журналистам программы "Ранок" на 24 канале удалось связаться с жителем Азербайждана Эльчином Амировым.

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Он рассказал, что сейчас в стране уже 4-й месяц длится карантин. Какое-то время были смягчения, но потом произошла вспышка заболеваемости, потому что много людей выпустили на улицу после долгой паузы.

По нынешним данным, в стране больше тех, кто выздоровел, чем больных COVID-19,

– сказал Амиров.

Правда ли, что власть скрывает истинные цифры заболеваемости?

"Я не думаю, что к этому утверждению можно относиться серьезно. Поскольку с момента первого дня карантина в мире мы постоянно слышим качество версии, теории заговоров. Однако я не думаю, что у нас склонны к тому, чтобы что-то скрывать от людей. Безусловно, ввели самые высокие меры наказания тем, кто не придерживается карантина", – подчеркнул Амиров.

Он также отметил, что вспышка коронавируса в стране была в начале июня. Тогда же ввели более жесткие карантинные ограничения. Сам мужчина работает из дома уже с апреля и готов соблюдать ограничения "лишь бы пандемия быстрее закончилась".

Это немного страшно, когда ты просто выходишь в магазин и видишь людей без масок, которые пренебрегают средствами защиты,

– сказал Амиров.

Житель Азербайджана уверен, что сейчас все зависит от самих людей. Все в наших руках – чем больше мы будем себя защищать и соблюдать правила, тем меньше мы будем сидеть дома на карантине.

Как люди придерживаются карантина

По его словам, сначала люди не придерживались масочного режима и других мероприятий – они просто не понимали, что происходит.

"Сегодня все стало более явным, потому что заболело много людей, близких людей. Все стали более ответственными", – заключил Амиров.

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