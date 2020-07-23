Минулого тижня в Узбекистані, Киргизстані й Казахстані знову ввели жорсткі заходи безпеки. Під час загострення пандемії Азербайджан був однією із найбільш закритих країн. Дізнатися звідти інформацію було майже неможливо.

Журналістам програми "Ранок" на 24 каналі вдалося зв'язатись із жителем Азербайждану Ельчіном Аміровим.

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Він розповів, що зараз у країні вже 4-й місяць триває карантин. Якийсь час були пом'якшення, але потім стався спалах захворюваності, тому що багато людей випустили на вулицю після довгої паузи.

За теперішніми даними, у країні більше тих, хто одужав, ніж хворих на COVID-19,

– ствердив Аміров.

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"Я не думаю, що до цього твердження можна ставитись серйозно. Оскільки з моменту першого дня карантину у світі ми постійно чуємо якість версії, теорії змов. Проте я не думаю, що в нас схильні до того, щоби щось приховувати від людей. Безумовно, ввели найвищі міри покарання тим, хто не дотримується карантину", – наголосив Аміров.

Він також зазначив, що спалах коронавірусу в країні був на початку червня. Тоді ж ввели жорсткіші карантинні обмеження. Сам чоловік працює з дому вже від квітня й готовий дотримуватись обмежень "лиш би пандемія швидше закінчилась".

Це трохи лячно, коли ти просто виходиш у магазин і бачиш людей без масок, які нехтують засобами захисту,

– ствердив Аміров.

Мешканець Азербайджану впевнений, що зараз усе залежить від самих людей. Усе в наших руках – чим більше ми себе захищатимемо й дотримуватимемось правил, тим менше ми будемо сидіти вдома на карантині.

Як люди дотримуються карантину

За його словами, спочатку люди не дотримувались маскового режиму й інших заходів – вони просто не розуміли, що відбувається.

"Сьогодні все стало більш явним, бо захворіло багато людей, близьких людей. Усі стали більш відповідальними", – підсумував Аміров.

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